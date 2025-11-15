快訊

把握周末好天氣！冷空氣強襲「全台大降溫」 北部最凍剩14度

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

關稅從39％降至15％！瑞士「秘密武器」曝光 川普滿意直呼做得好

聽新聞
0:00 / 0:00

簡約、更俐落！RICHARD MILLE RM 17-02陀飛輪 黑白新色款連發

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黑色陶瓷與5N紅金呈現色彩與質感上的鮮明對比，存在感強烈。圖／RICHARD MILLE提供
黑色陶瓷與5N紅金呈現色彩與質感上的鮮明對比，存在感強烈。圖／RICHARD MILLE提供

幾乎等同頂級運動鐘表同意詞的RICHARD MILLE，繼2024年首度發表鈦金屬款式的RM 17-02陀飛輪腕表後，近日聚焦在材質變化，發表了兩只系列新款：RM 17-02 ATZ白色陶瓷款，以及TZP黑色陶瓷搭配5N紅金款，高比例鏤空的鈦合金RM17-02手動上鍊陀飛輪機芯，掀起另一次手腕上的小旋風。

具有複雜「陀飛輪」機制的RM 17-02腕表，RM17-02手上鍊機芯實踐了品牌一以貫之的高耐衝擊與高鏤空兩大特色；前者是因為將零件直接安裝於減振器並以鈦螺絲固定，因此穩定外更提高了抗衝擊性；同時機芯具有實用的「功能指示器」，其概念類似於汽車變速箱，但實際使用上更為直觀便利；鏤空面盤的四點鐘方向有一扇型指示器，透過指針分別指向代表為機芯上鍊的W（inding）、象徵空檔的N（one），與手動調整時間的H（and），讓人更直觀理解表冠目前的功能意義。

新款的RM 17-02陀飛輪腕表的白色款使用了白色陶瓷搭配白色表帶，而TZP黑色陶瓷的表圈則搭配以中層的5N紅金；鏤空也開放式的機芯跳脫了制式的色彩想像，除了多數的金色與銀灰色零件外，數字時標採用了黃色，而藍色部分則使用堅硬但輕盈的汰金屬但加以藍色PVD鍍層。輕盈、精密、高彩、複雜，再度呈現RICHARD MILLE經典的奢華運動時計風。

RM17-02手動上鍊陀飛輪機芯經過手工拋光倒角、藍寶石噴砂、鍍銠與磨光等多重工序，與一般鏤空機芯在美感與耐用度有著顯著差異。圖／RICHARD MILLE提供
RM17-02手動上鍊陀飛輪機芯經過手工拋光倒角、藍寶石噴砂、鍍銠與磨光等多重工序，與一般鏤空機芯在美感與耐用度有著顯著差異。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 17-02 TZP黑色陶瓷搭配5N紅金中層，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 17-02 TZP黑色陶瓷搭配5N紅金中層，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
無論正面或反面，都可展示RM17-02陀飛輪機芯的高程度鏤空，任光線自由穿透流動。圖／RICHARD MILLE提供
無論正面或反面，都可展示RM17-02陀飛輪機芯的高程度鏤空，任光線自由穿透流動。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 17-02 ATZ白色陶瓷款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 17-02 ATZ白色陶瓷款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
從高程度的鏤空與繁複多層次的細節，RM 17-02陀飛輪呈現品牌經典的輕量化、與高強度奢華運動風。圖／RICHARD MILLE提供
從高程度的鏤空與繁複多層次的細節，RM 17-02陀飛輪呈現品牌經典的輕量化、與高強度奢華運動風。圖／RICHARD MILLE提供

腕表 黑色 運動
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

江詩丹頓270年閣樓工匠La Quête新作 藏家級新作連發大秀豐沛研發力

最平價「大馬士革鋼」現身！TISSOT全新PRX 38毫米自動表 甜甜價登場

自帶盛放花朵的花瓶與陶瓷邊桌好浪漫！FENDI驚艷2025邁阿密設計展

鶯歌陶鄉見學 流轉兩百年陶瓷路

相關新聞

花2600元吃組合干貝？信義區buffet他一咬「怪怪的」 五星級飯店回應

「在信義區要價2600元的buffet吃到組合干貝是什麼感覺？」網友留言，釣出一群網友回應，網友從照片研判，「這看起來不...

簡約、更俐落！RICHARD MILLE RM 17-02陀飛輪 黑白新色款連發

幾乎等同頂級運動鐘表同意詞的RICHARD MILLE，繼2024年首度發表鈦金屬款式的RM 17-02陀飛輪腕表後，近...

重版再來！《NANA》25周年聯手Vivienne Westwood 台北加碼拍貼機

日本漫畫家矢澤愛畫作的漫畫《NANA》自1999年開始連載，以兩位女主角小松奈（Komatsu Nana）與大崎娜娜為雙...

手機一入手就先挑殼？網列十項手機殼選購評估要素一次看！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「手機殼挑選要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大手機殼挑選重點。

韓國旅遊必吃10大美食！網推「這道」不吃可惜

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「韓國旅遊必吃美食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱推的十道韓式佳餚。

2025八部必追戀綜清單 曖昧拉扯、前任修羅場讓人心癢難耐！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2025年「戀愛綜藝」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八部戀愛綜藝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。