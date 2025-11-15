五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
五星飯店自助餐區的干貝真假，引爆網友話題。圖/摘自threads
五星飯店自助餐區的干貝真假，引爆網友話題。圖/摘自threads

「在信義區要價2600元的buffet吃到組合干貝是什麼感覺？」網友留言，釣出一群網友回應，網友從照片研判，「這看起來不是組合干貝，應該是真干貝。」被點名的寒舍艾美酒店探索廚房指出，因供應量不足，平日鐵板區提供的是美國干貝、假日則是日本北海道干貝，「絕對不是有些網友指稱的火鍋組合料。」

網友指稱，在探索廚房的鐵板旁邊擺了一個在介紹北海道生食級干貝的牌子，「但我吃一吃覺得不對，就跑去問廚師這是什麼干貝，師傅回應：今天的干貝是美國的，我們假日才是用北海道生食級干貝。」但網友仍覺得吃起來怪怪的，此時，有工作人員匆忙地將牌子取走，解釋「擺錯了，不好意思。」

一票網友化身偵探，從照片探虛實。有網友說，「真假干貝辨識很簡單，你看可不可以撕成條狀就知道了。」也有人直稱，「一看就是花枝漿」、「這算是詐欺了吧？」不少人力挺飯店，「魚漿切面不可能有光澤啦，真的干貝一定要吃這種熟度，本來就是糖心，拜託不會吃不要亂罵人。」「這是真干貝，美國干貝的肉質會比較明顯，不代表他是組合干貝。」

記者去電詢問，業者指出，確定是真干貝，並說明平、假日使用不同。也承認當日工作人員忘記更換說明牌，會加強員工教育訓練。

據了解，當日這名網友現場提出質疑，飯店也提供兩人免費用餐的禮遇。

飯店同時提出說明：為維護消費者權益，餐廳依時段提供不同食材，每日菜色均以新鮮食材供應，並會依季節適時調整。針對此次消費者疑慮，我們已加強員工教育訓練並持續管控食材品質，希望提供大家更完善的用餐體驗。

食材 飯店
商品推薦

