重版再來！《NANA》25周年聯手Vivienne Westwood 台北加碼拍貼機

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Vivienne Westwood X NANA 土星耳環，8,900元。圖／永三提供
Vivienne Westwood X NANA 土星耳環，8,900元。圖／永三提供

日本漫畫家矢澤愛畫作的漫畫《NANA》自1999年開始連載，以兩位女主角小松奈（Komatsu Nana）與大崎娜娜為雙主軸，由於兩人的羅馬讀音皆有「Na」，也是漫畫名稱的由來。今年適逢漫畫問世25周年，漫畫並與英倫設計師品牌Vivienne Westwood聯名，除了發表服裝、鞋履、配件的聯名系列，Vivienne Westwood台北旗艦店並從即日起推出拍貼機，帶無數讀者重溫千禧世代的夢幻熱血。

在漫畫《NANA》中，女主角之一大崎娜娜（NanaOsaki）的衣著穿上了英倫時尚品牌Vivienne Westwood的經典英倫龐克格紋，甚至戴上Vivienne Westwood經典的土星環項鍊，象徵了接軌搖滾樂團夢想，也傳達不為教條世俗拘束的勇氣與自由；漫畫合計推出21集單行本，累計並發行超過5,000萬冊，並在2005、2006年兩年分別推出電影版《NANA》與《NANA2》，分別由日本明星中島美嘉、成田寬貴、丸山智己擔綱演出，引領風潮。

2025年，也是Vivienne Westwood與作者漫畫矢澤愛合作，共發表30款限量聯名商品，包含附有安全別針、垂墜珍珠、小熊與草莓的英倫格紋包，裝飾以黑色天鵝絨領片的紅色Lochcarron格紋Stormy外套則從Vivienne Westwood 1996/97秋冬「Storm In A Teacup」的Storm Jacket重版再現；此外RockingHorseBallerina厚底鞋則曾經在1987/88秋冬「Harris Tweed」系列現身，本次則粉色金屬感皺褶皮革以及紅色Lochcarron羊毛格紋版；最閃、最有態度的配件單品則屬鑲有水晶並備註獨立編號、搭配金色鍍層珠鏈的GiantOrb 打火機，全球限量250件。

Vivienne Westwood台北旗艦店並將陳列《NANA》25周年紀念（Vol.1:VivienneWestwoodEdition）英文版，封面由作者矢澤愛重新繪製，將在英國Waterstones書店、美國Books-a-Million書店，以及全世界Vivienne Westwood精品店販售；Vivienne Westwood台北旗艦店還將推出NANA主題拍貼機，可加入Vivienne Westwood台灣官方Line帳號預約拍貼，選擇指定之地點、日期與時段，每個個人帳號在活動期間僅可預約乙次，同時全球Vivienne Westwood並採用統一的銷售模式：每一位顧客針對每一款商品將僅限購一個，商品也不享有任何折扣，讓全世界的NANA迷，重新走出搖滾、吶喊的青春夢境。

Vivienne Westwood X NANA 紅色Lochcarron格紋Stormy外套，75,000元。圖／永三提供
Vivienne Westwood X NANA 紅色Lochcarron格紋Stormy外套，75,000元。圖／永三提供
Vivienne Westwood X NANA Charm Frame小錢包，27,500元。圖／永三提供
Vivienne Westwood X NANA Charm Frame小錢包，27,500元。圖／永三提供
NANA不僅漫畫暢銷，也曾二度改編登上電影大銀幕，兩位女主角的服裝、神情，都展現了新世代的前衛姿態。圖／永三提供
NANA不僅漫畫暢銷，也曾二度改編登上電影大銀幕，兩位女主角的服裝、神情，都展現了新世代的前衛姿態。圖／永三提供
Vivienne Westwood X NANA 土星項鍊，12,600元。圖／永三提供
Vivienne Westwood X NANA 土星項鍊，12,600元。圖／永三提供
Vivienne Westwood台北旗艦店的店裝也改造為經典的NANA視覺，帶人重回2000年的青春幻夢。圖／永三提供
Vivienne Westwood台北旗艦店的店裝也改造為經典的NANA視覺，帶人重回2000年的青春幻夢。圖／永三提供
《NANA》25周年紀念（Vol.1：VivienneWestwoodEdition）英文版，封面由作者矢澤愛重新繪製。圖／永三提供
《NANA》25周年紀念（Vol.1：VivienneWestwoodEdition）英文版，封面由作者矢澤愛重新繪製。圖／永三提供
Vivienne Weswood台北旗艦店上帶來拍貼機、限量聯名全系列商品，帶人重溫經典。圖／永三提供
Vivienne Weswood台北旗艦店上帶來拍貼機、限量聯名全系列商品，帶人重溫經典。圖／永三提供

