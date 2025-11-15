聽新聞
Super Junior 首登大巨蛋開唱！台北金豬食堂又包場 網嗨：SJ要來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
SJ化身白馬王子首登台北大巨蛋。圖／讀者提供
SJ化身白馬王子首登台北大巨蛋。圖／讀者提供

韓流天團 Super Junior 從14日起一連三天，首度登上台北大巨蛋舉辦年度巡演「SUPER SHOW 10」，不過就在演唱會持續進行的同時，有眼尖的網友發現，韓式燒肉餐廳「金食堂」台北分店再度宣布「11/16全時段包場」，也立刻引發聯想，難道包場的人會是Super Junior ？

Super Junior 即便出道已經20年，但人氣依舊不減，這次來台開唱，9名成員全員到齊，並化身白馬王子迷倒全場粉絲，3天共9萬張票一開賣就秒殺，而這次 SJ 演唱的曲目，也是集出道20年之大成，從出道曲到SJ-M在台灣發行過的「Super Girl」、「迷（Me）」等歷年主打歌全都唱，台灣粉絲也運用螢光棒等道具，排出「E.L.F.❤️SUPER JUNIOR」字樣，讓團員們既驚喜又感動。

而稍早，受許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店也透過官方粉絲頁宣布「11/16全時段包場」，許多網友便留言直指「包場的人難道會是Super Junior？」；其實就在本月初，另一位韓流天王 GD 權志龍今年二度來台開唱時，慶功宴也就是選在「金豬食堂」 ，當時現場聚集上千位粉絲守候。

如今金豬食堂包場貼文再度出現，也讓粉絲紛紛留言，「合理懷疑金豬是為了服務來台開演唱會的韓星而開的」、「好羨慕裡面的工作人員喔」、「打地鋪了趕快！」

「金豬食堂」台北分店宣布11/16全天包場。圖/摘自金豬食堂FB
「金豬食堂」台北分店宣布11/16全天包場。圖/摘自金豬食堂FB
受到許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店。圖/摘自金豬食堂FB
受到許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店。圖/摘自金豬食堂FB

