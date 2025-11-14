快訊

江詩丹頓270年閣樓工匠La Quête新作 藏家級新作連發大秀豐沛研發力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Homage to Epic Warriors三問報時腕表透過四位名將的勇氣與成就，歌頌人類挑戰艱困的意志。圖／江詩丹頓提供
Homage to Epic Warriors三問報時腕表透過四位名將的勇氣與成就，歌頌人類挑戰艱困的意志。圖／江詩丹頓提供

1755年創立、2025邁向品牌270周年的江詩丹頓（Vacheron Constantin）不僅是少數歷史無間斷的瑞士日內瓦高級鐘表品牌，繼上半年在日內瓦表展發表年度新品後，近日再度以La Quête為主題發表「閣樓工匠」（Les Cabinotiers）新品，集結超卓複雜功能、天體超卓複雜、渾天儀式陀飛輪、三問報時等重量級新作，展現270年頂級大廠深不可測的豐沛研發實力。

其中Celestia Astronomical天體超卓複雜玫瑰金腕表Homage to Copernicus是向天文學家哥白尼（Copernicus）致敬，表款使用曾在2017年在Celestia Astronomical 3600表款現身的自製3600機芯，一表集結23項天文複雜功能、並由514個零件組成，表殼並由手工雕刻大師精心重現哥白尼「日心說」的宇宙觀，以表冠象徵太陽系，刻劃出九大行星的姿態，全球限量僅一只。

超卓複雜功能Cosmica Duo腕表同樣聚焦在天文星象，一表集結24項複雜功能；全新品牌自製的2756-B1機芯複雜上看1,003個零件，並將陀飛輪、萬年曆、三問報時、真太陽時等複雜功能悉數收納；同時江施丹頓更以人體工學思考，為表款開發了鉸接式表耳、可拆卸表帶的翻轉表殼，讓正反兩面都能輕鬆配戴，並可自行決定讀取標準時或真太陽時的時間序，全球限量僅一只。

Myth Of the Pleiades渾天儀式陀飛輪則從天上星宿得到靈感，以手工雕刻重現希臘神話中、象徵金牛座的Pleiades七姊妹；表款使用品牌自製1990機芯，雙軸陀飛輪和雙逆跳時間顯示的疊加，兼具實用與賞玩話題。

Homage to Epic Warriors三問報時腕表則回到江詩丹頓拿手的琺瑯工藝，致敬了其頓君王亞歷山大大帝、騎士詩人安塔拉、蒙古國君主成吉思汗，以及日本傳奇名將佐佐木盛綱，借四位名將的勇氣，歌頌人類挑戰艱困的意志，全數各一只，並具備三問報時功能。值得一提的是，四位名將都描繪以馬上雄姿，展現東西方英雄豪傑的相似之處，亦提前呼應2026的東方生肖馬年、一馬當先。

江詩丹頓Cosmica Duo超卓複雜功能腕表，具24項複雜功能，並具備萬年曆、三問報時、陀飛輪與時間等式。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Cosmica Duo超卓複雜功能腕表，具24項複雜功能，並具備萬年曆、三問報時、陀飛輪與時間等式。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Myth of the Pleiades渾天儀式陀飛輪腕表，18K4N粉紅金、45毫米、1990手動上鏈日內瓦印記認證機芯、逆跳時間、渾天儀式陀飛輪，全球一只。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Myth of the Pleiades渾天儀式陀飛輪腕表，18K4N粉紅金、45毫米、1990手動上鏈日內瓦印記認證機芯、逆跳時間、渾天儀式陀飛輪，全球一只。圖／江詩丹頓提供
Homage to Epic Warriors三問報時腕表的18K 2N黃金面盤，採用手工雕刻、大明火微繪琺瑯工藝裝飾。圖／江詩丹頓提供
Homage to Epic Warriors三問報時腕表的18K 2N黃金面盤，採用手工雕刻、大明火微繪琺瑯工藝裝飾。圖／江詩丹頓提供
Calibre 1731超薄三問機芯除具複雜的三問報時功能，機芯編號並致敬創辦人生誕年份。圖／江詩丹頓提供
Calibre 1731超薄三問機芯除具複雜的三問報時功能，機芯編號並致敬創辦人生誕年份。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表Homage To Copernicus粉紅金款，全球一只。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表Homage To Copernicus粉紅金款，全球一只。圖／江詩丹頓提供

