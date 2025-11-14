《誰想當老大》一場荒唐卻意外貼近現實的黑幫喜劇

快訊

聯合新聞網／ 若鯨
圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供
圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

《誰想當老大》一開場就以極具反差的設定抓住觀眾：黑幫老大突然過世，組織急著推選新任接班人，結果卻沒人想接任。

呼聲最高的二把手純泰（趙宇鎮飾）心中只有他的中華料理餐廳，還夢想展店、拿下美食界榮耀；

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供
圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

剛出獄的狠角色強表（鄭敬淏飾）則完全沉迷探戈世界，跳舞甚至比打架還認真。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供
圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

反倒是唯一真心渴望當老大的板虎（朴智煥飾），一路從頭被看到尾都沒被真正重視。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供
圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

三人截然不同的目標交錯在一起，讓原本可能火藥味十足的接班之戰，意外變成一場荒唐的「讓位鬧劇」。偏偏就在大家你推我讓之際，臥底警察泰奎（李奎炯飾）突然介入，使得局面越滾越亂，也越來越好笑。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供
圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

電影真正迷人的地方，其實不是黑幫鬥狠，而是角色之間鮮明的反差。外表看起來兇神惡煞的人，每一個內心都在追逐與黑幫毫無關聯的夢想...

純泰在廚房裡翻鍋的專注、強表跳探戈時的投入、板虎拼命證明自己值得被看見的執著；這些動機讓角色立體，也讓喜劇不是單靠台詞製造笑點，而是從每個人的個性自然延伸出來。

節奏方面，全片幾乎沒冷場...笑點密集但不浮誇，更多是透過角色誤會、擦身而過的夢想與錯位感堆起來。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供
圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

導演把傳統黑幫電影的緊張元素拆解成輕巧的情境衝突，動作場面也不強調血腥，而是服務於角色特色，因此觀影壓力低，非常適合想放鬆的觀眾。

四位主要演員的表現也替電影增加不少魅力。趙宇鎮用溫和又帶責任感的方式，詮釋了只想好好生活、卻被迫背負位置的二把手；鄭敬淏的探戈橋段既好笑又意外帥氣；朴智煥讓板虎這個角色在喜劇外還多了點心酸；李奎炯則穩定拉起臥底線，使整體節奏更緊湊。

《誰想當老大》是一部爽快、節奏明快、角色鮮明的娛樂喜劇。雖然外觀看似鬧劇，但其中的核心其實十分貼近現代觀眾：不是每個人都想當領導，也不是每個人天生適合當「老大」。更多時候，我們只是想在自己擅長的位置，把事情做好而已。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

若鯨

追蹤
×

