冷空氣將報到 遠東SOGO周年慶最後黃金周末催出保暖商機

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
氣象預報顯示下周一再有另一波東北季風，SOGO周年慶進入最後黃金周末，即鎖定低溫保暖需求。記者王聰賢／攝影
氣象預報顯示下周一再有另一波東北季風，將是入秋以來最強冷空氣，遠東SOGO周年慶進入最後黃金周末，即鎖定低溫保暖需求。記者王聰賢／攝影

氣象預報顯示下周一再有另一波東北季風，將是入秋以來最強冷空氣，遠東SOGO周年慶進入最後黃金周末，即鎖定低溫保暖需求，預計隨著低溫報到，加上周年慶獨有的優惠價差，帶動保暖商品需求買氣。另外，中壢店、高雄店也因颱風攪局，周年慶檔期順延1天至11月17日結束。

遠東SOGO指出，周年慶上半場動員的是主顧客的消費力，周年慶下半場更多的是靠商品的折扣力、價差吸引力，流動客會明顯增加。之前受颱風風雨影響沒出門的客人，也可望在周末假日出門採購，再催出一波周年慶人潮。

這幾年戶外運動健康風潮持續火熱，忠孝館的高端跑鞋像是HOKA、On昂跑光是首四日每日業績均破百萬，售出超過千雙跑鞋，平均客單約8,000元；兩館戶外用品區像是高單價機能GORE-TEX、羽絨衣也都成長3成以上。忠孝館AIGLE GORE-TEX防水保暖外套原價22,800元、特價15,900元，多色共限50件。冬季更需要保暖家電帶來溫暖，忠孝館8樓的VORNADO Velocity V1渦流循環電暖器推出買1送1組，原價每組4,780元、特價每組1,999元，限量10台。

復興館4樓名品女裝12大品牌獨家加贈2,000元抵用券，Kate Spade迷你托特包獨家3折、Ba&sh精選20款外套獨家5.5折。另主推休閒男裝冬款保暖外套5折；無印良品加碼5,000送500搭配中信SOGO聯名卡最高回饋30%；還有長中短靴款主打全台貨量最齊全、全面4折起，Poyouli修身長靴原價14,800元、下殺3折特價4,380元限量30雙。

周年慶最後一天，忠孝館、復興館於11月17日合力再推App周慶特別回饋禮，忠孝館全館當日單筆滿5,800元可換「Fujitek富士電通無線肩頸按摩器」、復興館全館消費累積滿1萬元以上可擁有「24吋前開式多功能行李箱」，準備持續吸引客人上門到周慶結束。

復興館ONLY SOGO買貴奉送，ALDO復古珍珠短靴原價5,990元，特價2,890元，限20雙。圖／遠東SOGO提供
復興館ONLY SOGO買貴奉送，ALDO復古珍珠短靴原價5,990元，特價2,890元，限20雙。圖／遠東SOGO提供
忠孝館PIPPY連帽外套原價4,130元，特價2,699元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館PIPPY連帽外套原價4,130元，特價2,699元。圖／遠東SOGO提供
復興館ONLY SOGO買貴奉送，HITACHI滾筒洗脫烘機售價69,900元，限20台，再贈SOGO商品券1,500元。圖／遠東SOGO提供
復興館ONLY SOGO買貴奉送，HITACHI滾筒洗脫烘機售價69,900元，限20台,再贈SOGO商品券1,500元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ONLY SOGO買貴奉送，poone毛領絎縫外套原價7,580元，特價3,280元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ONLY SOGO買貴奉送，poone毛領絎縫外套原價7,580元，特價3,280元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館麗嬰房超值組合Matrix自動收折推車+Flex全齡型汽座+多功能兒童餐椅+安撫躺椅+Baby Moon嬰幼兒浴盆原價25,020元，特價9,900元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館麗嬰房超值組合Matrix自動收折推車+Flex全齡型汽座+多功能兒童餐椅+安撫躺椅+Baby Moon嬰幼兒浴盆原價25,020元，特價9,900元。圖／遠東SOGO提供

