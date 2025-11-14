影／「愛・Sharing」點亮聖誕！統一集團威尼斯水都打造浪漫冬季

統一企業集團年度盛事「愛·Sharing」，今天起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。

今年「愛·Sharing」將帶領大家一起前往義大利的水都「威尼斯」，一座人文藝術底蘊深厚的城市，將著名的水上地標、絢麗宮殿與獨特工藝結合，如華麗狂歡的面具節、淒美的嘆息橋、優雅的貢多拉船、璀璨的慕拉諾島玻璃製品以及色彩繽紛的布拉諾島。每一個畫面，都是其他城市無法複製的美。

今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，表現這座城市豐富的人文之美。

精彩的聖誕主樹外，也規劃了更多主題裝置，展現聖誕節與威尼斯獨有的特色。台北時代百貨夢廣場，從大步梯開始就充滿了粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯，每個場景彷彿置身水都。