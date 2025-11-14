快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

法國二星經典菜落地CLOVER BELLAVITA！名廚Piège十年指標料理一次吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
煙燻鰻魚晶凍飾和牛舌鴨肝千層。圖／CLOVER BELLAVITA提供
煙燻鰻魚晶凍飾和牛舌鴨肝千層。圖／CLOVER BELLAVITA提供

法國米其林二星名廚 Jean-François Piège ，今年迎來旗下位於巴黎的指標性二星餐廳「Le Grand Restaurant 」十周年，並啟動全球巡迴「10th Anniversary Tour」。這次全球巡迴的最終站，將於 2025 年 12 月 4 日至 5 日來到台北的「CLOVER BELLAVITA 」，以十年間最具象徵性的經典菜色，為這場跨越巴黎與台北的饗宴寫下壓軸篇章。

此次饗宴以Jean-François Piège主廚十年間的重要作品為靈感，從前菜、主菜到甜點，皆完整呈現其代表性技法與風味哲學。「CLOVER BELLAVITA 」將與 Piège 主廚共同重現 「Le Grand Restaurant 」的核心精神——嚴謹、優雅、充滿情感的法式風味。

其中「煙燻鰻魚晶凍飾和牛舌鴨肝千層」靈感源自羅馬執政官 Lucullus，他以極盡奢華的宴席聞名，後世以其名象徵極致饗宴。主廚取法法國北部傳統料理 Lucullus of Valenciennes，以煙燻牛舌與鴨肝層疊重現經典。主廚以現代手法重新詮釋——在層層鴨肝與牛舌之間，覆以薄透的煙燻鰻魚晶凍，煙燻的風味柔和鴨肝的濃厚，並以酢醬草的酸香作為收尾，為整體風味注入輕盈平衡的層次。

「蒲公英千層佐蒲公英花萃取高湯」以蒲公英的葉、根與花入菜，完整呈現植物的風味。主廚將奶油白菜、洋蔥與蒲公英花瓣細碎後包裹於自製餃皮之中，注入以蒲公英根與西芹熬煮的乳化高湯，滋味柔和而深邃。上層飾以起司餅乾與花瓣，入口先是清爽輕盈、帶有如甜點般的細膩香氣，隨後轉為醬汁的濃厚溫潤，展現蔬食料理的優雅與層次。此料理也收錄於《零肉零魚》一書中。

甜點「香草漂浮島」靈感來自法國經典甜點「漂浮島」，蛋白霜漂浮於香草蛋奶醬之上，是 Chef Piège 對童年與奶奶手作甜點的溫柔記憶。他以現代手法重塑這份懷舊滋味，將蛋白霜以低溫烘焙成蓬鬆外殼，內裡包裹香草籽醬，並覆以細緻焦糖脆片。敲開表層，香草醬緩緩流出，如小島漂浮在香草湖中，甜香輕盈、入口即化，是他將記憶詩意化的經典代表作之一。

Jean-François Piège主廚甫於2025年11月8日於法國勃艮第 Château du Clos de Vougeot 古堡，被授予「Commandeur de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin」勳銜，表彰他對法國美食與葡萄酒文化的卓越貢獻。此次台北站巡迴饗宴，不僅是對他十年傳奇的回顧，更是一場向法式工藝與時間致敬的美味盛典。

◎LE GRAND RESTAURANT 10th Anniversary巡迴饗宴

．活動日期：11/4（四）、11/5（五）

．價格：10,800元+10% /人（酒水另計）

法國米其林二星名廚 Jean-François Piège ，甫於2025年11月8日於法國勃艮第 Château du Clos de Vougeot 古堡，被授予「Commandeur de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin」勳銜，表彰他對法國美食與葡萄酒文化的卓越貢獻。圖／CLOVER BELLAVITA提供
法國米其林二星名廚 Jean-François Piège ，甫於2025年11月8日於法國勃艮第 Château du Clos de Vougeot 古堡，被授予「Commandeur de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin」勳銜，表彰他對法國美食與葡萄酒文化的卓越貢獻。圖／CLOVER BELLAVITA提供
香草漂浮島。圖／CLOVER BELLAVITA提供
香草漂浮島。圖／CLOVER BELLAVITA提供
蒲公英千層佐蒲公英花萃取高湯。圖／CLOVER BELLAVITA提供
蒲公英千層佐蒲公英花萃取高湯。圖／CLOVER BELLAVITA提供
「CLOVER BELLAVITA」是Jean-François Piège在海外所開設的第一家餐廳。圖／CLOVER BELLAVITA提供
「CLOVER BELLAVITA」是Jean-François Piège在海外所開設的第一家餐廳。圖／CLOVER BELLAVITA提供

甜點 法國 料理
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

河輪系列四／晨訪法國童話古鎮科爾馬：「霍爾的移動城堡」場景來源

河輪系列六／經典又永續的史特拉斯堡 壯麗大教堂與優雅小法國區

世足資格賽／法國擊敗烏克蘭晉級 葡萄牙C羅吞紅牌

張峯源出席比利時駐台辦活動 分享「台中購物節」有外國人專屬大獎

相關新聞

法國二星經典菜落地CLOVER BELLAVITA！名廚Piège十年指標料理一次吃

法國米其林二星名廚 Jean-François Piège ，今年迎來旗下位於巴黎的指標性二星餐廳「Le Grand R...

雙11母嬰品類強勢領跑！酷澎紙尿布業績躍升2倍

Coupang酷澎「雙11狂購祭」迎來2025下半年業績新高峰，天天雙品類策略奏效，母嬰與 3C 成為今年雙11最強成長引擎。一如酷澎預期，憑藉在母嬰品類的早期深耕與顧客持續回購表現，正是促成母嬰品類

馬年將屆！中華郵政21日起發行駿馬黃金鑄錠 每套售價曝光

明年就是馬年，中華郵政公司將於11月21日續推出駿馬黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章等6款系列商品，每套售價2800元至5萬...

全家便利商店攜舊鞋救命協會　啟用「店到店公益包裹專區」送愛到非洲

台灣人愛心爆棚，根據自律聯盟調查，超過8成台灣民眾過去一年曾參與過公益行為，其中更有近4成民眾一年內捐贈愛心物資，顯示台...

最潮選品店「團團TUANTUAN」全新店點公開！喜事集團進駐誠品生活南西

長期經營時尚產業20年的喜事集團，旗下引進豐富的歐美或亞洲設計師品牌，堪稱引領台灣時尚潮流的舵手之一。品牌旗下自有時尚選...

受颱風干擾 SOGO：中壢店、高雄店周年慶將順延一天

長年來SOGO周年慶都只固定做12天，今年因受到鳳凰颱風影響，在桃園市及高雄市政府宣布停班課後，中壢店、高雄店也決定停業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。