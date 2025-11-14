法國二星經典菜落地CLOVER BELLAVITA！名廚Piège十年指標料理一次吃

法國米其林二星名廚 Jean-François Piège ，今年迎來旗下位於巴黎的指標性二星餐廳「Le Grand Restaurant 」十周年，並啟動全球巡迴「10th Anniversary Tour」。這次全球巡迴的最終站，將於 2025 年 12 月 4 日至 5 日來到台北的「CLOVER BELLAVITA 」，以十年間最具象徵性的經典菜色，為這場跨越巴黎與台北的饗宴寫下壓軸篇章。

此次饗宴以Jean-François Piège主廚十年間的重要作品為靈感，從前菜、主菜到甜點，皆完整呈現其代表性技法與風味哲學。「CLOVER BELLAVITA 」將與 Piège 主廚共同重現 「Le Grand Restaurant 」的核心精神——嚴謹、優雅、充滿情感的法式風味。

其中「煙燻鰻魚晶凍飾和牛舌鴨肝千層」靈感源自羅馬執政官 Lucullus，他以極盡奢華的宴席聞名，後世以其名象徵極致饗宴。主廚取法法國北部傳統料理 Lucullus of Valenciennes，以煙燻牛舌與鴨肝層疊重現經典。主廚以現代手法重新詮釋——在層層鴨肝與牛舌之間，覆以薄透的煙燻鰻魚晶凍，煙燻的風味柔和鴨肝的濃厚，並以酢醬草的酸香作為收尾，為整體風味注入輕盈平衡的層次。

「蒲公英千層佐蒲公英花萃取高湯」以蒲公英的葉、根與花入菜，完整呈現植物的風味。主廚將奶油白菜、洋蔥與蒲公英花瓣細碎後包裹於自製餃皮之中，注入以蒲公英根與西芹熬煮的乳化高湯，滋味柔和而深邃。上層飾以起司餅乾與花瓣，入口先是清爽輕盈、帶有如甜點般的細膩香氣，隨後轉為醬汁的濃厚溫潤，展現蔬食料理的優雅與層次。此料理也收錄於《零肉零魚》一書中。

甜點「香草漂浮島」靈感來自法國經典甜點「漂浮島」，蛋白霜漂浮於香草蛋奶醬之上，是 Chef Piège 對童年與奶奶手作甜點的溫柔記憶。他以現代手法重塑這份懷舊滋味，將蛋白霜以低溫烘焙成蓬鬆外殼，內裡包裹香草籽醬，並覆以細緻焦糖脆片。敲開表層，香草醬緩緩流出，如小島漂浮在香草湖中，甜香輕盈、入口即化，是他將記憶詩意化的經典代表作之一。

Jean-François Piège主廚甫於2025年11月8日於法國勃艮第 Château du Clos de Vougeot 古堡，被授予「Commandeur de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin」勳銜，表彰他對法國美食與葡萄酒文化的卓越貢獻。此次台北站巡迴饗宴，不僅是對他十年傳奇的回顧，更是一場向法式工藝與時間致敬的美味盛典。

◎LE GRAND RESTAURANT 10th Anniversary巡迴饗宴

．活動日期：11/4（四）、11/5（五）