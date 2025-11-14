「臺灣餅」亮眼上架 讓您的萬元金甜蜜加倍

民眾領到普發萬元，預期可帶動一波國內市場買氣，經濟部推出「經濟部教你花1萬」系列活動，首發活動在台北世貿一館盛大舉辦「集品．生活．遊食購」展售活動，匯聚全國優質餐飲、烘焙、伴手禮與地方選物，超過150家創新品牌與人氣名攤，讓全民用普發一萬元買到超值名店好物並同時舉辦「2025臺灣餅頒獎典禮」結合「集品．生活．遊食購」展售會，推出限量優惠或滿額贈等好禮，邀民眾共享優良臺灣餅。

經濟部商業發展署署長蘇文玲表示，臺灣糕餅一直以來受到國人喜愛，也是國外觀光客來臺必買的伴手禮。商業署除了遴選優質臺灣餅，也藉由媒合活動拓展我國糕餅海內外市場。

今年甄選主題「臺灣在地食材」，超過113家業者、166件產品報名參加，經過嚴選獲獎的22件作品，今年獲獎的品牌包括半吊子廚房，將過往呈現方式較為單純的蛋黃、酸奶及洋蔥等，製作出不同的點心型態，帶出了不同的口感，令許多民眾驚艷，漢坊餅藝以不同食物媒材做出的奶黃流心餅，結合了傳統餅皮及茶葉、麻糬、白鳳豆流心，創造絕佳口感以及味覺體驗，成為今年的得獎亮點，老牌糕餅一之鄉則推出「金黃月見酥」，將蛋黃酥本身製作出不同於傳統的外觀設計，讓多數藏於糕餅皮之中的蛋黃顯露於外，更符合「月見」稱謂，加上蛋黃採用特定酒品醃釀，風味更加細緻。

參加甄選的業者均發揮極大創意巧思，從晶鑽鳳梨、芭樂、柴燒桂圓、9號花生、烏龍茶，甚至還有臺灣東部的鬼頭刀等，透過傳統技術與創意內餡組合，開發出多樣化口味，兼顧美味與文化價值，商業發展署也特別邀請臺灣餅歷年得獎店家，歡迎民眾前來將手中萬元金放大，共享臺灣餅幸福滋味。