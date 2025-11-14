快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

雙11母嬰品類強勢領跑！酷澎紙尿布業績躍升2倍

文／ 張瑞文 提供

酷澎WOW會員制成功建立口碑，雙11狂購祭期間母嬰用品強勢領跑全站業績，顯示酷澎已成為育兒家庭強力後盾。 圖／Coupang 提供
酷澎WOW會員制成功建立口碑，雙11狂購祭期間母嬰用品強勢領跑全站業績，顯示酷澎已成為育兒家庭強力後盾。 圖／Coupang 提供

Coupang酷澎雙11狂購祭」迎來2025下半年業績新高峰，天天雙品類策略奏效，母嬰與 3C 成為今年雙11最強成長引擎。一如酷澎預期，憑藉在母嬰品類的早期深耕與顧客持續回購表現，正是促成母嬰品類強勁成長的動能、業績較上月大幅成長，主力紙尿布類業績同步迎來逾雙倍成長。同時，受惠於手機新品連發與Coupang酷澎獨家手機舊換新加碼活動，3C產品業績成長較上半年大檔超過11倍。整合便利購物介面、最快隔天到貨的火箭速配服務， Coupang酷澎在今年「雙11狂購祭」持續鞏固其在台灣線上零售的競爭力。

酷澎日前公布的2025年第三季財報顯示，新興業務營收達13億美元，年增32%；來自台灣市場的三位數加速成長是一大助力。Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）並說，第二季以來累積成長動能，來自台灣顧客使用率與互動度持續上升，帶動營收快速成長並提升顧客忠誠度。

酷澎表示今年推出「WOW 會員」制以來，每月僅需 59 元即可享受無門檻免運、免搶券即買即出貨的便利體驗，並獨享 Goldbox 每日會員限定特價，深受台灣顧客肯定與喜愛。這項貼心的會員服務成功強化顧客信任與推升使用頻率，進一步在「雙11狂購祭」期間帶動自然流量成長，成為今年銷售表現亮眼的關鍵推力之一。

Coupang酷澎全站豐富品類，母嬰用品、食品雜貨、3C用品都能一站購足。 圖／Coupang 提供
Coupang酷澎全站豐富品類，母嬰用品、食品雜貨、3C用品都能一站購足。 圖／Coupang 提供

品類豐富、優質選品打漂亮一戰

除了母嬰與 3C等日用品，Coupang酷澎指出在雙11期間，非日用品類別亦同步較去年同期攀升。多元且齊全的商品，加上品牌夥伴的強力支持，成功帶動今年「雙11狂購祭」整體買氣強力提升。值得一提的是，11月11日當天 Coupang 酷澎母嬰品類造訪人次較平日大增 8 倍，業績同步上漲，其中嬰幼兒紙尿布銷售成長逾200%，尤為突出。在育兒過程中，家長除了照顧孩子，也希望透過值得信賴的購物管道，為自己補充維持健康的保健品。Coupang 酷澎在「雙11狂購祭」期間，保健品類相關業績年成長高達 8 成，顯示顧客對可靠商品與安心購物環境的高度依賴。

Coupang酷澎致力提供令顧客驚艷的線上消費體驗，連續兩年獲得數位發展部數位產業署「友善電商」肯定，在兼顧資訊安全、便利消費等方向下，成為台灣顧客數位購物的首選，持續打造值得信賴的線上購物環境。

酷澎 雙11 業績 3C
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

雙11母嬰品類強勢領跑！酷澎紙尿布業績躍升2倍

Coupang酷澎「雙11狂購祭」迎來2025下半年業績新高峰，天天雙品類策略奏效，母嬰與 3C 成為今年雙11最強成長引擎。一如酷澎預期，憑藉在母嬰品類的早期深耕與顧客持續回購表現，正是促成母嬰品類

馬年將屆！中華郵政21日起發行駿馬黃金鑄錠 每套售價曝光

明年就是馬年，中華郵政公司將於11月21日續推出駿馬黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章等6款系列商品，每套售價2800元至5萬...

全家便利商店攜舊鞋救命協會　啟用「店到店公益包裹專區」送愛到非洲

台灣人愛心爆棚，根據自律聯盟調查，超過8成台灣民眾過去一年曾參與過公益行為，其中更有近4成民眾一年內捐贈愛心物資，顯示台...

最潮選品店「團團TUANTUAN」全新店點公開！喜事集團進駐誠品生活南西

長期經營時尚產業20年的喜事集團，旗下引進豐富的歐美或亞洲設計師品牌，堪稱引領台灣時尚潮流的舵手之一。品牌旗下自有時尚選...

受颱風干擾 SOGO：中壢店、高雄店周年慶將順延一天

長年來SOGO周年慶都只固定做12天，今年因受到鳳凰颱風影響，在桃園市及高雄市政府宣布停班課後，中壢店、高雄店也決定停業...

串聯在地文化平台！「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起中央書局開展

2020年原址重返的中央書局，是2025年第一屆百大文化基地，中部地區入選的22家基地中，唯一入選的獨立書店。為深化地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。