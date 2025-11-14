馬年將屆！中華郵政21日起發行駿馬黃金鑄錠 每套售價曝光

明年就是馬年，中華郵政公司將於11月21日續推出駿馬黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章等6款系列商品，每套售價2800元至5萬3600元不等。

中華郵政表示，駿馬黃金鑄錠以「新年郵票(114年版)」之13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6(毫米)，限量發行1500套，每套售價新台幣4萬4800元。駿馬銀鑄錠2款，A、B款分別以「新年郵票(114年版)」之6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34(毫米)，限量發行2款各1000套，每套2800元。

另還有駿馬銀鑄錠珍藏版，以駿馬銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示之精美包裝盒，限量發行1500組，每組售價5500元。

駿馬高浮雕銅章，銅章正面圖案以生肖馬為主圖設計，材質為銅，直徑80毫米，限量發行500套，每套3300元。

喜迎駿馬金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組：內含駿馬黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行600組，每組5萬3600元。