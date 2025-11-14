全家便利商店攜舊鞋救命協會　啟用「店到店公益包裹專區」送愛到非洲

台灣人愛心爆棚，根據自律聯盟調查，超過8成台灣民眾過去一年曾參與過公益行為，其中更有近4成民眾一年內捐贈愛心物資，顯示台灣民眾偏好「物盡其用」的公益行動。全家便利商店去年與「舊鞋救命國際基督關懷協會」（以下簡稱舊鞋救命協會），以「店到倉到倉」創新公益物流模式，號召消費者將乾淨完好的舊鞋捐贈予東非貧童，平均日收萬件愛心包裹，更榮獲2025台灣永續行動獎SDG12銀級肯定。為提升行動量能，全家便利商店再攜手舊鞋救命協會，宣布於甫落成之協會新倉「伯利恆」設立「全家店到店包裹專區」，雙方後續將攜手展開「全家一起送愛到非洲」跨海公益募款計劃，整合通路募集、物流倉儲及貨櫃海運三大節點，串聯為「跨境公益價值鏈」，讓巷口的便利成為善意延伸至非洲的起點。

東非赤貧地區許多孩子無鞋可穿，面臨沙蚤威脅，危害健康且恐有截肢風險，而透過衛生教育、環境清潔、並穿上鞋子即可有效預防。「全家」盼持續運用通路力量發揮社會影響力，11月26日至11月29日限時4天將舉辦「舊鞋救命✖全家店到店募集」活動，活動期間凡消費者以「全家店到店」成功捐贈舊鞋舊物，即可於「全家」APP抽獎趣參加抽獎活動，有機會抽中一年份Let’s Café中杯經典美式或茶葉蛋。同時，至12月9日前亦鼓勵消費者參與「全家愛心大平台」店舖零錢捐支持「全家一起送愛到非洲」計畫，預計善款可幫助逾4,000名非洲童打造安全學習空間、守護健康童年。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」近年積極善用通路優勢，攜手不同領域合作夥伴打造創新公益方案，去年起攜舊鞋救命協會，透過「全家店到店」服務打造「店到倉到倉」創新公益物流模式，創下平均每日萬件愛心包裹紀錄，顯見台灣民眾善意能量龐大。為號召更多民眾響應「便利愛心 你也+1」精神，今年進一步投入「全家愛心大平台」零錢捐募款資源，支持救命鞋送抵非洲的貨櫃海運以及當地衛教興學計畫，盼匯聚零售通路、公益團體與物流夥伴三方力量，串起「共運、共善、共好」的跨境公益價值鏈。

舊鞋救命協會創辦人楊右任表示，協會自2014年起投入非洲救援，已深入12個國家與地區，物資受益人數超過300萬人，並完成超過8萬人次沙蚤衛教與治療，然沙蚤仍是東非當地尚未根除的重要公共衛生挑戰。去年「全家」以密集通路與物流整合力，消弭民眾過往捐鞋便利性不便之處，帶動募鞋量屢創新高。今年雙方再攜手深化合作，推動「全家一起送愛到非洲」公益募款計劃，並於協會本月新倉啟用時特別規劃「全家店到店包裹專區」，共同擴大愛心物資倉儲處理效能，讓協會能持續在人道關懷與跨境救援的道路上前行。

「全家」為串聯並實踐「跨境公益價值鏈」理念，與舊鞋救命協會深化合作，將零售通路轉化為可持續運作的公益基礎建設。民眾若欲透過全台4,400間店舖捐贈愛心舊鞋，僅需「輸入寄件資訊」、「列印繳費單」兩步驟即可就近快速寄件捐贈，且以60元親民運費便可參與；其次，結合零售逆物流系統與日翊文化專業物流能量，將愛心包裹送至「全家」倉庫集運，達一定數量後再以物流專車配送到協會新倉之「全家店到店包裹專區」進行分類整理，提升物資收運與倉儲管理效能；此外，「全家」亦為每件捐出的舊鞋回捐10元，用於貨櫃海運與當地教育、衛教計畫。

即日起至12月9日為「全家一起送愛到非洲」之零錢捐募款活動，善款將用於推動「貨櫃興學」與「沙蚤衛教」兩大公益計畫；為協助東非赤貧地區改善教育與健康條件，將運用4個HQ高貨櫃海運民眾愛心包裹至東非，貨櫃至當地將再改建為安全學習空間與基礎醫療據點，提供當地孩童穩定的學習與照護環境；同時將於當地舉辦75場衛教講座、成立三所校園保健室，預計可治療逾4,200人次，協助居民預防與避免沙蚤病威脅。