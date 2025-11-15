快訊

營火晚會〈第一支舞〉你一定聽過！原唱「楊海薇」也是《犀利人妻》編劇

他PO家中閒置空間求建議⋯吸台人瘋狂後製「佛堂、超商、飲料店」噴笑

陸籲「暫勿前往日本」台網友歡呼！ 林氏璧：非常危險國家…我們去就好

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國旅遊必吃10大美食！網推「這道」不吃可惜

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
韓國旅遊必吃10大美食！網推「這道」不吃可惜 圖片來源/Unsplash
韓國旅遊必吃10大美食！網推「這道」不吃可惜 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「韓國旅遊必吃美食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱推的十道韓式佳餚。

說到近年最熱門的旅遊國家，韓國絕對是榜上有名！不論是追星、逛街、拍美照，還是打卡韓劇同款場景，都讓人流連忘返。其中，韓國美食更是讓人一試成主顧，每一道都各有特色，究竟網友心目中赴韓必吃的料理有哪些呢？

炭香滿滿「韓式烤肉」人氣稱王 「韓式炸雞」配醃蘿蔔更對味

▲ 網友熱議TOP10韓國旅遊必吃美食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10韓國旅遊必吃美食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「韓國旅遊必吃美食」的相關話題討論，可以發現「韓式烤肉」位居聲量榜首。許多人表示「來韓國一定要吃韓式烤肉」，形容那股炭火香氣與油花誘人的滋滋聲，讓人光聞就餓。

不少網友建議挑選生菜或泡菜無限供應的烤肉店，直呼「配著吃能中和油膩、越吃越順口」，另一派網友則大推有代烤服務的餐廳，笑稱「有肌肉帥哥店員代烤，怎麼輸？」一致認同韓式烤肉是到韓國旅遊時的必吃美食。

而網友們對「韓式炸雞」的熱愛也毫不遜色。外酥內嫩的炸雞讓人一吃上癮，多元口味也各有擁護者，有網友推薦「蜂蜜口味」，表示「要天天吃，回台灣就吃不到了」，也有網友建議「搭配醃蘿蔔更美味」。

此外，源自釜山的「豬肉湯飯」也名列榜單，以豬骨湯頭搭配醬油、味噌與芝麻油熬煮而成，湯頭濃郁、肉片軟嫩，是許多饕客到釜山必吃的在地招牌。

其他上榜的韓國美食同樣各具魅力。「醬蟹」因鹹香濃郁的醬料與新鮮的蟹肉，讓人忍不住會多吃幾碗飯，又被稱為「偷飯賊」；「韓式煎餅」則是下酒菜代表，金黃酥脆的外皮與豐富餡料，無論是海鮮還是泡菜煎餅，都讓人想再點一盤；而「冷麵」以其清涼消暑的特點，特別受到夏季旅客喜愛。

看完這份韓國美食榜單，是不是已經開始幻想坐上飛機，前往韓國大快朵頤了呢？下次規劃旅程時，不妨跟著網友推薦清單吃起來，讓每一餐都成為旅行中最難忘的回憶吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「韓國旅遊必吃美食」相關討論則數。

觀測期間：2025/07/30~2025/10/30，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群

Social Lab社群實驗室

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

韓製火箭世界號將第4次升空 首次夜間發射

韓國CU「會唱歌的骨傳導棒棒糖」爆紅熱銷！ 神奇糖果在嘴裡開演唱會 邊吃邊聽KPOP、連天王GD也瘋玩

台南金城國中64週年校慶 韓國姊妹校到訪祝賀

韓國影史最賣座喜劇電影「雞不可失」重返大銀幕　炸雞五人組回歸

相關新聞

手機一入手就先挑殼？網列十項手機殼選購評估要素一次看！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「手機殼挑選要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大手機殼挑選重點。

韓國旅遊必吃10大美食！網推「這道」不吃可惜

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「韓國旅遊必吃美食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱推的十道韓式佳餚。

2025八部必追戀綜清單 曖昧拉扯、前任修羅場讓人心癢難耐！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2025年「戀愛綜藝」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八部戀愛綜藝。

Super Junior 首登大巨蛋開唱！台北金豬食堂又包場 網嗨：SJ要來了

韓流天團 Super Junior 從14日起一連三天，首度登上台北大巨蛋舉辦年度巡演「SUPER SHOW 10」，不...

江詩丹頓270年閣樓工匠La Quête新作 藏家級新作連發大秀豐沛研發力

1755年創立、2025邁向品牌270周年的江詩丹頓（Vacheron Constantin）不僅是少數歷史無間斷的瑞士...

《誰想當老大》一場荒唐卻意外貼近現實的黑幫喜劇

《誰想當老大》一開場就以極具反差的設定抓住觀眾：黑幫老大突然過世，組織急著推選新任接班人，結果卻沒人想接任。 呼聲最高的二把手純泰（趙宇鎮飾）心中只有他的中華料理餐廳，還夢想展店、拿下美食界榮耀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。