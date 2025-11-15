韓國旅遊必吃10大美食！網推「這道」不吃可惜



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「韓國旅遊必吃美食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱推的十道韓式佳餚。

說到近年最熱門的旅遊國家，韓國絕對是榜上有名！不論是追星、逛街、拍美照，還是打卡韓劇同款場景，都讓人流連忘返。其中，韓國美食更是讓人一試成主顧，每一道都各有特色，究竟網友心目中赴韓必吃的料理有哪些呢？

炭香滿滿「韓式烤肉」人氣稱王 「韓式炸雞」配醃蘿蔔更對味

▲ 網友熱議TOP10韓國旅遊必吃美食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「韓國旅遊必吃美食」的相關話題討論，可以發現「韓式烤肉」位居聲量榜首。許多人表示「來韓國一定要吃韓式烤肉」，形容那股炭火香氣與油花誘人的滋滋聲，讓人光聞就餓。

不少網友建議挑選生菜或泡菜無限供應的烤肉店，直呼「配著吃能中和油膩、越吃越順口」，另一派網友則大推有代烤服務的餐廳，笑稱「有肌肉帥哥店員代烤，怎麼輸？」一致認同韓式烤肉是到韓國旅遊時的必吃美食。

而網友們對「韓式炸雞」的熱愛也毫不遜色。外酥內嫩的炸雞讓人一吃上癮，多元口味也各有擁護者，有網友推薦「蜂蜜口味」，表示「要天天吃，回台灣就吃不到了」，也有網友建議「搭配醃蘿蔔更美味」。

此外，源自釜山的「豬肉湯飯」也名列榜單，以豬骨湯頭搭配醬油、味噌與芝麻油熬煮而成，湯頭濃郁、肉片軟嫩，是許多饕客到釜山必吃的在地招牌。

其他上榜的韓國美食同樣各具魅力。「醬蟹」因鹹香濃郁的醬料與新鮮的蟹肉，讓人忍不住會多吃幾碗飯，又被稱為「偷飯賊」；「韓式煎餅」則是下酒菜代表，金黃酥脆的外皮與豐富餡料，無論是海鮮還是泡菜煎餅，都讓人想再點一盤；而「冷麵」以其清涼消暑的特點，特別受到夏季旅客喜愛。

看完這份韓國美食榜單，是不是已經開始幻想坐上飛機，前往韓國大快朵頤了呢？下次規劃旅程時，不妨跟著網友推薦清單吃起來，讓每一餐都成為旅行中最難忘的回憶吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「韓國旅遊必吃美食」相關討論則數。

觀測期間：2025/07/30~2025/10/30，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

