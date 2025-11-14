最潮選品店「團團TUANTUAN」全新店點公開！喜事集團進駐誠品生活南西

長期經營時尚產業20年的喜事集團，旗下引進豐富的歐美或亞洲設計師品牌，堪稱引領台灣時尚潮流的舵手之一。品牌旗下自有時尚選物店「團團TUANTUAN」近日並以「潮流 × 趣味 × 創意設計」為主張，正式拓點進入誠品生活南西百貨一樓。

由於中山商圈的街頭潮流與年輕世代特質，團團TUANTUAN本次進駐誠品生活南西百貨一樓後也特別針對品牌調性、設計進行挑選，包含從智慧生活周邊出發的LaCoqueFrançaise、來自川久保玲旗下的Comme des Garçons PLAY與Comme des Garçons HOMME，此外法國巴黎Maison Labiche也是人氣選品，並以精緻刺繡與圖騰為特色，讓台北輕鬆接軌巴黎的法式時尚。

此外團團TUANTUAN並額外推薦了米蘭幽默風格高爾夫品牌3 Putt Round，帶來New Era聯名款「Golf is Dangerous」紅色棒球帽，或別具趣味的高爾夫球配件小物、造型貼紙。團團TUANTUAN已於誠品生活南西百貨一樓正式營業，每日早上11點營業至晚上10、周末則延長至10點半，亦可電洽02-2100-1387詢問。