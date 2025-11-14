受颱風干擾 SOGO：中壢店、高雄店周年慶將順延一天

長年來SOGO周年慶都只固定做12天，今年因受到鳳凰颱風影響，在桃園市及高雄市政府宣布停班課後，中壢店、高雄店也決定停業一天。SOGO表示，為了確保消費者可以完整享有SOGO周年慶的好康回饋，中壢店、高雄店周年慶將順延一天至11月17日。

SOGO表示，周年慶檔期天數向來是SOGO對品牌、顧客的承諾與責任，中壢店、高雄店周年慶順延一天後，更讓顧客能把握年度周年慶購物檔期，可望帶動另一波買氣，延續SOGO周年慶熱潮。

中壢SOGO周年慶因颱風影響延長至11月17日，下周天氣轉冷與普發萬元到位，帶動冬季採買升溫。中壢SOGO表示，延長一天正好讓民眾補齊過冬用品，其中以外套與防寒電器最受關注，包括JUST J'S MISS羊毛大衣原價14,800元特價11,800元，以及KE嘉義企業LCD顯示PTC陶瓷電暖器原價3,600元特價2,880元（限量30台），均成為詢問焦點。

中壢限量來店禮11月15日到11月16日單筆滿1,000元兌換適合冬季保溫暖心的「蠟筆小新可提附湯匙食物罐」；11月17日單筆滿1,000元贈「ROOTS折疊口袋椅」。冷天前黃金周末，以周年慶最強優惠備齊冬季所需。

而SOGO高雄店周年慶同樣順延至11月17日，今年端出歷年來最強回饋，化妝品當日滿3,000送400元抵用券、全館（化妝品除外）當日滿3,000送300元抵用券，還有13大銀行刷卡滿額禮，中信SOGO聯名卡再享4%加碼無上限，合併最高享20%回饋，回饋最有感。

看準近年戶外休閒風潮，SOGO高雄店今年引進多家知名品牌進駐，歐都納、山頂鳥、旅行者、BOBSON、EDWIN等。另外擁有生活提案提升質感的「有情門Style & Design」及高雄在地老字號「章記衛廚」，也為顧客提供新選擇。