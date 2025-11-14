快訊

82歲白骨嬤孤獨死…鄰居指她「防備心強」 社工探訪多次未應門

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

聽新聞
0:00 / 0:00

串聯在地文化平台！「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起中央書局開展

聯合報／ 記者黃仕揚／即時報導
「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起至12月31日止在中央書局展出。圖/中央書局提供
「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起至12月31日止在中央書局展出。圖/中央書局提供

2020年原址重返的中央書局，是2025年第一屆百大文化基地，中部地區入選的22家基地中，唯一入選的獨立書店。為深化地方文化主體性，落實文化生根，串聯在地文化平台，攜手台灣工藝研究發展中心，延續其「慢活SLOHAS」策展軸線，邀請新銳工藝家，以森林為主題，用最前衛的時尚作品呈現中台灣的生活美學，「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起至12月31日止在中央書局展出。

中央書局秉持重返是冀望透過書香，串聯起中台灣的人與土地，用嶄新的生活態度詮釋文化的理念，持續與在地文化平台攜手合作，透過書香注入能量。「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」匯集山本口金店、吟遊文創、元泰竹藝社、HON STUDIO等四家品牌，精選35件文創作品，從金屬、皮革、竹子到以無形文資工藝絨花等為媒材，傳統工藝結合當代藝術與生活型態，呈現工藝家對自然的崇敬與慢活的生活態度，彰顯文化傳承與永續實踐的生命力。

展出作品包括兩位在地新銳工藝家的作品。擅長以無形文資工藝為媒材，從生活植物與在地場域出發，轉化為當代藝術語言的陳立凡，做為三個孩子的母親，以柔軟的視角和媒材，透過金屬絲線、紙片、嫘縈、蠶絲等FSC認證的永續材料，纏繞出對生活的期許與祝福。創設吟遊文創品牌後，更致力無形文資工藝的推廣，獲得2023 A+文化資產創意獎文資工藝設計類傑出特別獎。另一位是返鄉接手家族竹工廠的竹三代林家宏，將傳統竹藝結合環保理念，開發出各種實用的生活用品，以孟宗竹製作的高溫、耐摔器物，與首創的代表作竹牙刷，已是中部地區時尚生活提案的代表作之一。

展出作品還包括擅長復刻昔日美好生活的山本口金店經典皮包、皮夾，和強調再生與環保的HON STUDIO斜肩包。前者品牌以口金作為所有商品設計的出發點，耐用、堅固，能長久使用，減少不必要的浪費；後者融入現代居家與個人風格的皮革作品，都是讓工藝成為生活中寧靜致遠心靈依歸的重要代表作。

此次展出後，中央書局將持續邀請在地新銳工藝家舉辦品牌個展，讓絨花、竹藝、藺草等無形與有形文化資產的當代詮釋，能一一在書香中和讀者相遇。

●「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」

時間：2025.11.12(三)~2025.12.31(三)

地點：台中中央書局一樓展出（台中市中區台灣大道一段235號）

台灣工藝新銳設計展展出文青喜愛的山本口金包。圖/中央書局提供
台灣工藝新銳設計展展出文青喜愛的山本口金包。圖/中央書局提供
展出作品包括擅長復刻昔日美好生活的山本口金包。圖/中央書局提供
展出作品包括擅長復刻昔日美好生活的山本口金包。圖/中央書局提供
新銳工藝家陳立凡精選代表作品展出。圖/中央書局提供
新銳工藝家陳立凡精選代表作品展出。圖/中央書局提供
工藝之森新銳工藝家作品展出元泰竹藝社結合環保概念的竹牙刷和凹豆杯。圖/中央書局提供
工藝之森新銳工藝家作品展出元泰竹藝社結合環保概念的竹牙刷和凹豆杯。圖/中央書局提供
「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起至12月31日止在中央書局展出。圖/中央書局提供
「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起至12月31日止在中央書局展出。圖/中央書局提供
中央書局工藝之森同步展出HON STUDIO斜肩包。圖/中央書局提供
中央書局工藝之森同步展出HON STUDIO斜肩包。圖/中央書局提供

設計 書局
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

統一集團「愛．Sharing」十周年 抽萬元購物金、台北W飯店住宿

台韓交流人權海報設計展 關懷社會守護民主

看看每一件愛馬仕是如何誕生的！「愛馬仕匠心工坊」展來囉

木雕鑿花技術保存者張旭輝 北港文化中心展出經典作品

相關新聞

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

雙北、桃園都有服務的代收垃圾公司「垃可」傳出消費糾紛，不只一位網友在Threads上反映，申請垃圾代收服務後，約定時間到了對方卻沒來收垃圾，目前垃可公司的電話打不通、客服也沒回應，讓許多消費者相當焦急。

串聯在地文化平台！「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起中央書局開展

2020年原址重返的中央書局，是2025年第一屆百大文化基地，中部地區入選的22家基地中，唯一入選的獨立書店。為深化地方...

300款佳釀齊聚！2025喝自然葡萄酒展月底登場 「微生物風土」成亮點

全台最大自然派葡萄酒展登場！「喝自然葡萄酒展」將於11月29日在松山文創園區一號倉庫舉行，今年以「野生・原生──酒瓶裡活...

統一集團「愛．Sharing」十周年 抽萬元購物金、台北W飯店住宿

統一企業（1216）年度盛事「愛．Sharing」11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以...

最平價「大馬士革鋼」現身！TISSOT全新PRX 38毫米自動表 甜甜價登場

一種新材質的出現在初期勢必付出較高成本，需要一定時間普及才有望價格下探、雨露均霑。瑞士國民級手表品牌天梭（TISSOT）...

網購牛肉麵調理包TOP 10推薦！在家就能享受星級美味 幾分鐘輕鬆上桌

牛肉麵控看過來！想隨時品嚐紅燒、清燉、番茄等各式風味不必出門，小編幫你整理好牛肉麵調理包，不論冷凍還是常溫，只要動動手指下單，美味立刻宅配到府。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。