300款佳釀齊聚！2025喝自然葡萄酒展月底登場 「微生物風土」成亮點

全台最大自然派葡萄酒展登場！「喝自然葡萄酒展」將於11月29日在松山文創園區一號倉庫舉行，今年以「野生・原生──酒瓶裡活生生的微生物風土」為主題，聚焦全球風土觀轉向下的新焦點——微生物風土（microbial terroir），探討微生物如何成為影響葡萄生長、果實品質、啟動發酵與塑造最終風味的關鍵角色。

「喝自然葡萄酒展」策展人、知名葡萄酒作家林裕森指出，近十年在氣候變遷、釀造觀念轉向下，科學與酒窖實務都更強調「葡萄園微生物群」的力量。這些肉眼看不見的菌與酵母，不只是發酵啟動者，更是連結土地、風味與生命力的根源。本屆酒展希望讓飲用者真正理解，自然酒不是「無添加」的浪漫，而是在微生物生態共生下、最誠實的風土展現。

今年邀集來自 15 個產國、超過 300 款自然派酒款，34 家進口商與四大自然派釀酒計畫共同展出，並以透明（Transparent）、能量（Energetic）、生命律動（Vibration）、橘酒革命（Amber Revolution）四大主題分區。展場也規畫「主題選酒展中展」，只要找到「漂浮酵母花」標示並試飲指定品項，就能參加抽獎與折價券活動。

此次邀請 14 位海內外釀酒師到場，包括西班牙 Franck Massard、法國 Helio Godefroy、Antoine Jonquères 等，以及來自台灣的威石東楊仁亞、三麥詹于慧、土生土長顧瑋、負責都蘭牽手酒的出力釀許震銓。自然酒吧「肯自然」也帶來 十多款漂浮酵母培養的夢幻酒款，包括一瓶難求的侏羅Jura產區自然派傳奇——Pierre Overnoy珍稀酒款，均限量單杯供應，是體驗微生物群與風味連結的良機。

此外，本地自然派創作亦十分亮眼。今年四大釀酒計畫同步發表。與威石東合作、重新詮釋台灣黑后與木杉的「B&W自然酒計畫」，將發表「黑白不分 2024」淡紅酒；與三麥攜手打造陶甕葡萄酒風味啤酒 「BN WineBeer」；以及以紐西蘭Kindeli、出力釀、三麥共同完成、融合葡萄酒、米酒與啤酒的「Malikuda牽手酒」系列。

酒展也持續推動「ReWine」循環計畫，今年除了將發表經培養一年、裝瓶問世的木杉橘酒渣釀白蘭地，也繼續將本釀酒計畫中產出的剩餘物——酒泥和葡萄皮等再製成食品原料，開發一系列「喫的葡萄酒」，包含白巧克力、酒泥臘腸、酒泥漬豆腐乳、葡萄皮陳釀果醋水果軟糖等 ，展現出在地餐飲的創造力。

今年第二度舉辦「吃自然──台味下酒菜」快閃活動，邀集 10 位人氣主廚，以台味黑白切、滷味、島嶼甜點到創意料理等形式，示範風土如何在餐桌上延伸。展場另設美食攤位，由西班牙選物品牌MiVida，帶來人氣現切伊比利火腿、抹醬起司盒等，為酒迷提供豐富的佐酒提案。

◎喝自然葡萄酒展

．日期：2025年11月29日 （六）

．時間：AM11：00～PM17:00

．地點：松山文創園區（台北市信義區光復南路133號）一號倉庫