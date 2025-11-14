最平價「大馬士革鋼」現身！TISSOT全新PRX 38毫米自動表 甜甜價登場

一種新材質的出現在初期勢必付出較高成本，需要一定時間普及才有望價格下探、雨露均霑。瑞士國民級手表品牌天梭（TISSOT）近日發表PRX系列最新38毫米尺寸，除具備堅硬的鈦金屬，另有品牌首次運用的「大馬士革鋼」，以其特殊的視覺紋理、抗磁機芯與價位，下探現有市場最低價。

天梭（TISSOT）的PRX系列分別是精密（Precision）、堅固（Robust）與X（羅馬數字10、亦為防水10大氣壓）之意，現行表款共具有25、35、40、42毫米等多重同尺寸，包含彩色與漸變色面盤，精鋼或碳纖維等豐富材質，近日則首度發表全新38毫米尺寸，並推出鈦金屬與大馬士革鋼兩種新材質配置。

其中鈦金屬款式使用了一體成型表殼與表帶、具80小時動力儲存與合金抗磁游絲的Powermatic 80自動上鍊機芯，並附透明底蓋。大馬士革鋼（Damascus Steel）款則是以敘利亞古城同名，利用粉末冶金與多層鍛造、重現古代大馬士革鋼的火焰或流水紋，同時提升了強度與抗腐蝕性，過去包含高價位品牌Blancpain、HUBLOT，德國軍事風格品牌Sinn都曾運用，唯訂價多在六至七位數不等。