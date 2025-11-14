最平價「大馬士革鋼」現身！TISSOT全新PRX 38毫米自動表 甜甜價登場

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
38毫米的鈦金屬PRX自動表，將有藍色、淺綠色兩種面盤，皆使用抗磁性、具80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯。圖／TISSOT提供
一種新材質的出現在初期勢必付出較高成本，需要一定時間普及才有望價格下探、雨露均霑。瑞士國民級手表品牌天梭（TISSOT）近日發表PRX系列最新38毫米尺寸，除具備堅硬的鈦金屬，另有品牌首次運用的「大馬士革鋼」，以其特殊的視覺紋理、抗磁機芯與價位，下探現有市場最低價。

天梭（TISSOT）的PRX系列分別是精密（Precision）、堅固（Robust）與X（羅馬數字10、亦為防水10大氣壓）之意，現行表款共具有25、35、40、42毫米等多重同尺寸，包含彩色與漸變色面盤，精鋼或碳纖維等豐富材質，近日則首度發表全新38毫米尺寸，並推出鈦金屬與大馬士革鋼兩種新材質配置。

其中鈦金屬款式使用了一體成型表殼與表帶、具80小時動力儲存與合金抗磁游絲的Powermatic 80自動上鍊機芯，並附透明底蓋。大馬士革鋼（Damascus Steel）款則是以敘利亞古城同名，利用粉末冶金與多層鍛造、重現古代大馬士革鋼的火焰或流水紋，同時提升了強度與抗腐蝕性，過去包含高價位品牌Blancpain、HUBLOT，德國軍事風格品牌Sinn都曾運用，唯訂價多在六至七位數不等。

PRX大馬士革鋼自動腕表則為38毫米、同樣使用Powermatic 80自動上鍊機芯，從表殼、面盤都具備大馬士革鋼獨一無二的有機紋理，不只價格親民，更象徵將歷史源自3世紀代代相承至今的爐火純青、走入尋常人家。表款訂價33,000元，可洽全台TISSOT專門店或官方授權經銷商。

TISSOT PRX系列大馬士革鋼自動表38毫米，33,000元。圖／TISSOT提供
天梭（TISSOT）發表了全新38毫米尺寸的PRX腕表，並帶來品牌第一款的大馬士革鋼表款。圖／TISSOT提供
PRX系列38毫米鈦金屬腕表的透明後底蓋可欣賞機芯結構與細節。圖／TISSOT提供
大馬士革鋼除了具有特殊視覺紋理，在抗腐蝕、強度也較一般鋼材優異。圖／TISSOT提供
