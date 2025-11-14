「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

雙北、桃園都有服務的代收垃圾公司「垃可」傳出消費糾紛，不只一位網友在Threads上反映，申請垃圾代收服務後，約定時間到了對方卻沒來收垃圾，目前垃可公司的電話打不通、客服也沒回應，讓許多消費者相當焦急。

「Tracle 垃可」提供到府收垃圾服務，是由3名大學生的團隊發想成立，服務範圍遍及台北、新北、桃園。垃可的服務是採訂閱制，用戶可透過官網或LINE預約，每週自由選擇收取垃圾頻率，讓用戶體驗倒垃圾就像叫外送一樣簡單。

不過一名網友昨(13日)在Threads上抱怨，自己在11月4日申請「垃可」代收垃圾的體驗，當時客服回覆很快，11日垃圾也有來收，覺得體驗不錯，所以購買了一個月的方案，但約定好週二來收垃圾卻沒來收，後續到現在都不讀不回，因此發文詢問有什麼方法可以找到他們。

另一位網友也發文，「有沒有人家裡有申請垃圾代收服務，品牌名稱叫做垃可，公司名稱叫做解放生活股份有限公司，但對方沒來收走垃圾，費用也結清了，現在電話打不通線上客服也沒回應。」原PO表示已申訴給消保會，建議大家也趕快截圖拍照線上登記案件。

底下有網友則回應，「他們公司被警察上門了，因為代收垃圾本身灰色地帶，沒有許可證會違反廢棄物清運法，前幾天11/11（週二）他們公司被警察調查，辦公室的人全被請去地檢署喝咖啡，所以停止運營，你們客戶就聯絡不上客服了。」

目前查看垃可的官方Threads帳號，最後的貼文已是3天前；其中一位創辦人陳稟韜的Threads帳號則是已經超過20天沒有發文。針對垃可的消費糾紛，有待相關單位後續追蹤調查，消費者則是希望業者趕緊出面說明並妥善處理退費問題。