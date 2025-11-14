快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

聯合新聞網／ 綜合報導
雙北、桃園都有服務的代收垃圾公司「垃可」傳出消費糾紛。示意圖／ingimage
雙北、桃園都有服務的代收垃圾公司「垃可」傳出消費糾紛。示意圖／ingimage

雙北、桃園都有服務的代收垃圾公司「垃可」傳出消費糾紛，不只一位網友在Threads上反映，申請垃圾代收服務後，約定時間到了對方卻沒來收垃圾，目前垃可公司的電話打不通、客服也沒回應，讓許多消費者相當焦急。

「Tracle 垃可」提供到府收垃圾服務，是由3名大學生的團隊發想成立，服務範圍遍及台北、新北、桃園。垃可的服務是採訂閱制，用戶可透過官網或LINE預約，每週自由選擇收取垃圾頻率，讓用戶體驗倒垃圾就像叫外送一樣簡單。

不過一名網友昨(13日)在Threads上抱怨，自己在11月4日申請「垃可」代收垃圾的體驗，當時客服回覆很快，11日垃圾也有來收，覺得體驗不錯，所以購買了一個月的方案，但約定好週二來收垃圾卻沒來收，後續到現在都不讀不回，因此發文詢問有什麼方法可以找到他們。

另一位網友也發文，「有沒有人家裡有申請垃圾代收服務，品牌名稱叫做垃可，公司名稱叫做解放生活股份有限公司，但對方沒來收走垃圾，費用也結清了，現在電話打不通線上客服也沒回應。」原PO表示已申訴給消保會，建議大家也趕快截圖拍照線上登記案件。

底下有網友則回應，「他們公司被警察上門了，因為代收垃圾本身灰色地帶，沒有許可證會違反廢棄物清運法，前幾天11/11（週二）他們公司被警察調查，辦公室的人全被請去地檢署喝咖啡，所以停止運營，你們客戶就聯絡不上客服了。」

目前查看垃可的官方Threads帳號，最後的貼文已是3天前；其中一位創辦人陳稟韜的Threads帳號則是已經超過20天沒有發文。針對垃可的消費糾紛，有待相關單位後續追蹤調查，消費者則是希望業者趕緊出面說明並妥善處理退費問題。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

垃圾車 消費者 廢棄物
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

小綿羊變女強人！3生肖女婚後性格大翻轉 她讓伴侶又敬又愛

旅伴改行程慘退整團機票…重買貴8千！達人曝地雷操作：不要自己亂點

便秘靠「大冰奶」比益生菌有效？醫揪關鍵：恐像棉花糖丟水裡

小心卡住損毀、遺失！地勤揭託運行李5地雷：3類物品不要放

相關新聞

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

雙北、桃園都有服務的代收垃圾公司「垃可」傳出消費糾紛，不只一位網友在Threads上反映，申請垃圾代收服務後，約定時間到了對方卻沒來收垃圾，目前垃可公司的電話打不通、客服也沒回應，讓許多消費者相當焦急。

網購牛肉麵調理包TOP 10推薦！在家就能享受星級美味 幾分鐘輕鬆上桌

牛肉麵控看過來！想隨時品嚐紅燒、清燉、番茄等各式風味不必出門，小編幫你整理好牛肉麵調理包，不論冷凍還是常溫，只要動動手指下單，美味立刻宅配到府。

租Line貼圖表達情感的世代 李亦凡「鬱卒的平面」代表台灣參展威尼斯

「人們不再擁有表達情感的工具，而必須跟大公司租借，就像Line貼圖。」藝術家李亦凡表示，人們花愈多的錢、就可以擁有更多的...

用富士山純水釀出乾淨酯香 「富士日本威士忌」三酒款正式上市

台灣麒麟（KIRIN）正式於台灣發表三款來自富士山腳下的富士御殿場蒸溜所的「富士日本威士忌」——「富士單一麥芽日本威士忌...

連鎖茶飲掀話題！TEA TOP第一味推「不好喝重做一杯」

知名手搖飲連鎖品牌「TEA TOP第一味」，再掀茶飲新話題！珍鼎記茶飲董事長楊國珍13日宣布，自11月24日起於全台18...

末日般的舞台狂潮！法國前衛編舞團隊《崩世光景》周末上演

以身體作為見證、影像作為回應，將舞蹈推向更深的情感與社會議題現場。法國前衛編舞團隊狂徒(LA)HORDE與英國編舞攝影家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。