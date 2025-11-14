用富士山純水釀出乾淨酯香 「富士日本威士忌」三酒款正式上市

台灣麒麟（KIRIN）正式於台灣發表三款來自富士山腳下的富士御殿場蒸溜所的「富士日本威士忌」——「富士單一麥芽日本威士忌」、「富士單一穀物日本威士忌」與「富士單一調和日本威士忌」，富士御殿場蒸溜所調酒師竹重元氣更親自來台，悉心揭示「富士」系列背後的風土奧義與工藝精神，展現台灣麒麟持續深耕日本威士忌版圖的決心。台灣麒麟董事長中川亮表示：「我們期待透過富士日本威士忌，為台灣消費者帶來全新的品飲體驗，並以此為起點，開啟長期深耕台灣高端烈酒市場的新篇章。」

座落於海拔620公尺的靜岡縣御殿場市，富士御殿場蒸餾所一年四季雲霧縈繞、氣候涼爽穩定。這片土地的水源，來自富士山歷經半世紀地層過濾的伏流水，清冽純淨，正是釀造威士忌最理想的條件。蒸餾所的匠人始終秉持「乾淨與酯香」的釀造理念，細緻掌握每一道工序。竹重元氣指出：「富士御殿場蒸溜所擁有最純淨的空氣與環境，孕育出三款品質卓越的威士忌，期待日本威士忌在台灣有更精彩的發展。」

本次登場的三款經典之作——「富士單一穀物日本威士忌」、「富士單一調和日本威士忌」與「富士單一麥芽日本威士忌」，各自詮釋不同蒸餾工法的精髓。三酒款雖各具風格，但卻共同體現富士御殿場蒸溜所「滑順與乾淨、熟成與飽滿、晨曦般明亮」的品質精神，帶來兼具深度與平衡的日本威士忌體驗。

「富士單一穀物日本威士忌」以多座穀物蒸餾器所產生的多層次原酒調配而成，酒感柔順圓潤，帶有細緻的甜香與均衡口感，酒精濃度46%，建議售價1,600元。「富士單一調和日本威士忌」融合麥芽與穀物原酒的風味結構，香氣高雅豐富，入口可感受到蜂蜜、梨子塔的細緻甜味，酒精濃度43%，建議售價1,770元。「富士單一麥芽日本威士忌」則以橡木桶熟成出飽滿果香與淡雅奶香，尾韻悠長、質地圓潤，展現職人對釀造細節的極致堅持，酒精濃度46%，建議售價1,970元。

自品牌問世以來，「富士日本威士忌」系列以其純淨風味與精緻工藝屢獲國際肯定。「富士單一穀物日本威士忌」自2020年起即於英國International Spirits Challenge（ISC）多次榮獲金牌；「富士單一麥芽日本威士忌」與「富士單一調和日本威士忌」自2023年起亦接連摘金，連續三年獲得International Spirits Challenge（ISC）金牌肯定，確立「富士日本威士忌」於國際市場的領導地位。