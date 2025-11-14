用富士山純水釀出乾淨酯香 「富士日本威士忌」三酒款正式上市

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
富士御殿場蒸溜所調酒師竹重元氣，親自與會揭示「富士」系列背後的風土奧義與工藝精神。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
富士御殿場蒸溜所調酒師竹重元氣，親自與會揭示「富士」系列背後的風土奧義與工藝精神。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟（KIRIN）正式於台灣發表三款來自富士山腳下的富士御殿場蒸溜所的「富士日本威士忌」——「富士單一麥芽日本威士忌」、「富士單一穀物日本威士忌」與「富士單一調和日本威士忌」，富士御殿場蒸溜所調酒師竹重元氣更親自來台，悉心揭示「富士」系列背後的風土奧義與工藝精神，展現台灣麒麟持續深耕日本威士忌版圖的決心。台灣麒麟董事長中川亮表示：「我們期待透過富士日本威士忌，為台灣消費者帶來全新的品飲體驗，並以此為起點，開啟長期深耕台灣高端烈酒市場的新篇章。」

座落於海拔620公尺的靜岡縣御殿場市，富士御殿場蒸餾所一年四季雲霧縈繞、氣候涼爽穩定。這片土地的水源，來自富士山歷經半世紀地層過濾的伏流水，清冽純淨，正是釀造威士忌最理想的條件。蒸餾所的匠人始終秉持「乾淨與酯香」的釀造理念，細緻掌握每一道工序。竹重元氣指出：「富士御殿場蒸溜所擁有最純淨的空氣與環境，孕育出三款品質卓越的威士忌，期待日本威士忌在台灣有更精彩的發展。」

本次登場的三款經典之作——「富士單一穀物日本威士忌」、「富士單一調和日本威士忌」與「富士單一麥芽日本威士忌」，各自詮釋不同蒸餾工法的精髓。三酒款雖各具風格，但卻共同體現富士御殿場蒸溜所「滑順與乾淨、熟成與飽滿、晨曦般明亮」的品質精神，帶來兼具深度與平衡的日本威士忌體驗。

「富士單一穀物日本威士忌」以多座穀物蒸餾器所產生的多層次原酒調配而成，酒感柔順圓潤，帶有細緻的甜香與均衡口感，酒精濃度46%，建議售價1,600元。「富士單一調和日本威士忌」融合麥芽與穀物原酒的風味結構，香氣高雅豐富，入口可感受到蜂蜜、梨子塔的細緻甜味，酒精濃度43%，建議售價1,770元。「富士單一麥芽日本威士忌」則以橡木桶熟成出飽滿果香與淡雅奶香，尾韻悠長、質地圓潤，展現職人對釀造細節的極致堅持，酒精濃度46%，建議售價1,970元。

自品牌問世以來，「富士日本威士忌」系列以其純淨風味與精緻工藝屢獲國際肯定。「富士單一穀物日本威士忌」自2020年起即於英國International Spirits Challenge（ISC）多次榮獲金牌；「富士單一麥芽日本威士忌」與「富士單一調和日本威士忌」自2023年起亦接連摘金，連續三年獲得International Spirits Challenge（ISC）金牌肯定，確立「富士日本威士忌」於國際市場的領導地位。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟正式於台灣發表三款「富士日本威士忌」，展現持續深耕日本威士忌版圖的決心，由台灣麒麟董事長中川亮（左）與富士御殿場蒸溜所調酒師竹重元氣共同揭幕。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣麒麟正式於台灣發表三款「富士日本威士忌」，展現持續深耕日本威士忌版圖的決心，由台灣麒麟董事長中川亮（左）與富士御殿場蒸溜所調酒師竹重元氣共同揭幕。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「富士日本威士忌」系列酒瓶底部以立體浮雕再現富士山輪廓，瓶身和風標籤上印有「富士」漢字與雪景富士山，展現自然神秘與日本製作的極致之美。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「富士日本威士忌」系列酒瓶底部以立體浮雕再現富士山輪廓，瓶身和風標籤上印有「富士」漢字與雪景富士山，展現自然神秘與日本製作的極致之美。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於靜岡縣海拔620公尺的富士御殿場蒸溜所，四季雲霧繚繞、氣候冷涼，水源取自歷經半世紀過濾的富士山伏流水，是孕育「富士日本威士忌」純淨風味與靜謐美學的誕生之地。圖／台灣麒麟提供
位於靜岡縣海拔620公尺的富士御殿場蒸溜所，四季雲霧繚繞、氣候冷涼，水源取自歷經半世紀過濾的富士山伏流水，是孕育「富士日本威士忌」純淨風味與靜謐美學的誕生之地。圖／台灣麒麟提供

威士忌 日本 售價
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「若武力介入台海必痛擊」 陸警告日別在台灣問題上玩火

身聲《眾神的國籍》 回看二戰日本殖民下的東亞魂靈

MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了

南韓因應北韓核武威脅急推核潛艦 日本憂軍備失衡

相關新聞

用富士山純水釀出乾淨酯香 「富士日本威士忌」三酒款正式上市

台灣麒麟（KIRIN）正式於台灣發表三款來自富士山腳下的富士御殿場蒸溜所的「富士日本威士忌」——「富士單一麥芽日本威士忌...

現省451！三商炸雞「買6送6」再送大可樂　漢堡王「捲捲德腸堡」回歸

歲末年終時刻，三商炸雞推出新品「墨西哥醬辣雞腿」，將新鮮雞腿肉酥炸後再裹上特製墨西哥風味辣醬，並灑上花生碎粒增添層次，微...

末日般的舞台狂潮！法國前衛編舞團隊《崩世光景》周末上演

以身體作為見證、影像作為回應，將舞蹈推向更深的情感與社會議題現場。法國前衛編舞團隊狂徒(LA)HORDE與英國編舞攝影家...

台灣隊奪「世界聖誕麵包大賽」總冠軍 頂級職人作品「台灣也買得到」

今年10月中旬在義大利米蘭舉行的「2025世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship...

禁忌影后伊莎貝．雨蓓與爭議名導聯手 顛覆古典悲劇《貝芮妮絲》

囊括無數影后頭銜的伊莎貝．雨蓓，今年除了將在金馬影展的新片《女富豪的美麗與哀愁》中演繹萊雅集團霸道女總裁，11月14至1...

微光古樂集《1737泰勒曼在巴黎》 以五感盛宴重現巴洛克的黃金年代

微光古樂集將於2025年11月推出年度製作《1737泰勒曼在巴黎》，巡演台中國家歌劇院、高雄衛武營與台北國家音樂廳，首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。