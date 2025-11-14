現省451！三商炸雞「買6送6」再送大可樂 漢堡王「捲捲德腸堡」回歸
歲末年終時刻，三商炸雞推出新品「墨西哥醬辣雞腿」，將新鮮雞腿肉酥炸後再裹上特製墨西哥風味辣醬，並灑上花生碎粒增添層次，微辣中帶有香料尾韻，呈現開胃刺激的滋味。即日起至12月3日，三商炸雞推出限時超值優惠，外帶「6隻墨西哥醬辣雞腿桶」，贈送「6塊雞腿雙響桶＋1.25公升可樂」，原價890元，特惠價439元。
除此之外，活動期間外帶3隻墨西哥醬辣雞腿，贈送3塊義式炸雞，原價420元，特惠價225元；外帶3塊檸檬炸雞，原價210元，特惠價100元。另外單筆結帳金額滿488元，再贈煉乳銀絲卷一份。
即日起至1月5日期間，「漢堡王」再度推出「捲捲德腸堡系列」，以顛覆傳統長條造型的圓圈型肉腸為主角，搭配獨門醬汁調味，創造出視覺與味覺兼具的食趣，包括有「捲捲德腸堡」、「捲捲德腸烤牛堡」和「捲捲德腸脆雞堡」等3種口味，藉由火烤純牛肉或雞肉排的搭配，帶來更豐富的滿足感，各為119、139、139元。
活動期間官網並推出搭配「黃金QQ球」的獨家套餐，每套159～179元，另有捲捲德腸雙人餐，內含有捲捲德腸烤牛堡、捲捲德腸脆雞堡，加上中份點心和黃金QQ球，原價452元，優惠價299元。
