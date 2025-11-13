台灣隊奪「世界聖誕麵包大賽」總冠軍 頂級職人作品「台灣也買得到」

今年10月中旬在義大利米蘭舉行的「2025世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship）中，台灣隊擊敗各國強敵，在「傳統經典米蘭」、「巧克力口味」、「個人尺寸小蛋糕」、「星級主廚」等項目獲得第一名，並獲得「創新Panettone搭配義式冰淇淋」季軍，最後贏得總冠軍寶座。台灣隊也於今日（11月13日）舉行慶功記者會，並預告將在成員的麵包店中推出期間限定的聖誕麵包商品，讓台灣消費者也能品嚐到世界級的手藝。

由「義大利天然酵母暨聖誕麵包大師會」主辦的「世界盃聖誕麵包大賽」每二年舉行一次，被視為「聖誕麵包界的奧運」。本屆共有9個國家代表隊登上這座殿堂，包括：台灣、阿根廷、澳大利亞、巴西、中國、德國、日本、西班牙和秘魯。

聖誕麵包起源於古羅馬時期的義大利，極度講究溫度、天然酵母環境、濕度等細節。台灣隊今年由「Quelques Pâtisseries某某甜點」主廚賴怡君、「布雷夫烘焙」主廚楊世均、「Feeling 18 巧克力工房」麵包主廚蔡約群組成，並由「I love Italy by Giovanna」創辦人陳詩絜擔任總教練。透過精準的SOP以及團隊互補、各司其職，成功拿下5個重要大獎並獲得總冠軍，也是亞洲首個奪冠隊伍。

擔任隊長的甜點主廚賴怡君，本次運用荔枝、拉拉山水蜜桃、芒果、香蕉和鳳梨等5款台灣頂級水果，角逐創新Panettone 搭配義式冰淇淋「盤式甜點」項目，並拿下第三名。除了透過大量練習外，賴怡君也親自走訪歐洲考察，以確保成果的品質。而在慶功記者會活動上，總教練陳詩絜與全體隊員，也紛紛分享自己事前準備工作，以及面對挑戰的心路歷程。