微光古樂集《1737泰勒曼在巴黎》 以五感盛宴重現巴洛克的黃金年代

微光古樂集將於2025年11月推出年度製作《1737泰勒曼在巴黎》，巡演台中國家歌劇院、高雄衛武營與台北國家音樂廳，首次完整在台灣舞台呈現德國大作曲家泰勒曼的曠世名作《巴黎四重奏》。這部作品融合了德國嚴謹的結構、義大利炫技的自由與法國沙龍的優雅，被視為巴洛克晚期室內樂的巔峰之作。

微光古樂集指出，泰勒曼名作《巴黎四重奏》為各大古樂團重要的試金石，能首次在全台三大國家場館同時響起，象徵著台灣古樂器復興在國際趨勢下的重要一步。

微光古樂集說，1737年的巴黎正是矛盾卻繁盛的時代。路易十五宮廷壟斷大型歌劇，卻讓巴黎的私人貴族沙龍成為思想與音樂的交匯處。泰勒曼即自漢堡遠赴巴黎，帶著德國音樂的嚴謹，融入義大利與法國風格，在短短八個月與布拉維、古農、佛克雷等名家攜手，孕育出《巴黎四重奏》這部跨越國界的經典。

這一次，微光古樂集邀集跨國音樂家重現這段歷史。長笛家馬鈺，德國泰勒曼國際古樂大賽首獎得主，將以純淨透明的音色帶回路易十五時代長笛大師—布拉維的光彩；小提琴家大下詩央，身為微光音樂總監，長年擔任歐洲古樂團首席，以巴洛克小提琴優雅的共鳴，呼應法籍義裔巴洛克小提琴大師—古農的舞台魅力。

維奧爾琴家黃允亮，台德混血並任教於科隆國立音樂院，將在舞台上喚起佛克雷「琴魔」般的深沉與爆發力；韓國大鍵琴家李哈拿，巴塞爾古樂學院講師，以細膩觸鍵勾勒數字低音的張力與法國鍵盤音樂的典雅。這四位音樂家相聚，除了重現泰勒曼當年的巴黎旅程，也展現今日亞洲與歐洲古樂世代交會的文化深度。

更特別的是，此次微光古樂集在重現巴洛克聲響之外，更將跨足生活美學。他們將與專門研究歷史香料的品牌聯名，推出路易十五時代凡爾賽與巴黎宮廷飲品文化體驗，讓觀眾在音樂會之外，也能親身感受十八世紀的香氣與滋味。從器樂聲響到宮廷飲品，從舞台到日常，微光所擅長的正是將歷史的多重元素帶入當代生活，營造出兼具學術性與高品味的氛圍，讓古樂成為全方位的文化體驗，不僅限於聆聽的藝術。

《1737泰勒曼在巴黎》可說是一場穿越時空的文化盛宴。它將十八世紀巴黎的聲音、景象與味覺一併重現，讓台灣觀眾第一次以全感官的方式走入巴洛克的黃金年代。