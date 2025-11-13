禁忌影后伊莎貝．雨蓓與爭議名導聯手 顛覆古典悲劇《貝芮妮絲》

快訊

聯合報／ 記者何定照／即時報導
2025 NTT遇見巨人—羅密歐．卡士鐵路奇《貝芮妮絲》由法國影后雨蓓獨挑大樑，以細膩的獨白詮釋承受遺棄責難的孤寂感。圖©︎Jean Michel Blasco
2025 NTT遇見巨人—羅密歐．卡士鐵路奇《貝芮妮絲》由法國影后雨蓓獨挑大樑，以細膩的獨白詮釋承受遺棄責難的孤寂感。圖©︎Jean Michel Blasco

囊括無數影后頭銜的伊莎貝．雨蓓，今年除了將在金馬影展的新片《女富豪的美麗與哀愁》中演繹萊雅集團霸道女總裁，11月14至16日將繼2023年的《櫻桃園》後重回台中國家歌劇院，和「作品如魔鬼般懾人」的名導羅密歐．卡士鐵路奇首度合作，飾演一位被遺棄、仍燃燒炙熱情感的女王《貝芮妮絲》。

伊莎貝．雨蓓經常挑戰情緒極端、處於性別邊界與道德模糊地帶的角色，出道以來演出超過120部電影與戲劇作品，表演風格冷靜卻爆發力驚人。她所飾演的角色多半不易親近甚至令人不安，無懼道德界線，往往讓觀眾既震驚又無法移開視線。

1978年雨蓓在電影《維奧萊特．諾齊埃爾》扮演從事性交易、毒害親生父母的少女，獲得坎城影后；1995年在《儀式》詮釋表面順從卻因階級怨恨血洗上流家庭的女傭，獲得威尼斯影后與凱薩獎影后。2001年飾演沉迷虐戀幻想、壓抑自殘的《鋼琴教師》，二度獲得坎城影后；2016年在《她的危險遊戲》中演出被性侵後展開扭曲復仇的女企業家，獲得金球獎影后。這些電影角色都勇於挑戰社會禁忌。

導演卡士鐵路奇劇場作品也經常挑戰觀眾感官極限，他曾在戲劇中塗鴉、毀損耶穌畫像，遭宗教團體示威抗議，甚至收到死亡威脅；大膽啟用喉癌患者詮釋莎士比亞劇作《凱撒大帝》中馬克．安東尼的著名演講；也曾在改編《創世紀》時加入奧斯威辛集中營的場景，讓一群修女演出《伊底帕斯王》。

在著名的但丁《神曲》改編三部曲之一《地獄》開場，他甚至穿著厚外套親自上台，隨即遭受一群狼狗凶狠啃咬攻擊。

本次在歌劇院上演的《貝芮妮絲》改編自法國劇作家拉辛的同名悲劇，原著以優美、充滿情感的亞歷山大詩體對白聞名，展現一段三角戀中各自的內心掙扎與痛苦，體現古典主義戲劇的語言精緻與情感深度。但卡士鐵路奇僅保留貝芮妮絲的完整台詞，將其他角色模糊化，好突顯她無法透過語言溝通、獨自承受遺棄責難的孤寂感。

如此改編，讓該劇2024年在巴黎首演時激怒部分觀眾，但雨蓓獨挑大梁的演出仍大獲好評。卡士鐵路奇表示，這是一齣以伊莎貝．雨蓓為焦點的《貝芮妮絲》，「透過她，將呈現戲劇最熾烈的核心。」

卡士鐵路奇說，貝芮妮絲是顆恆星，是混亂之中靜止的核心，是暴風之眼；所有角色都圍繞著她，由她而生。「我始終懷疑拉辛語言所呈現的美好光明，那勢必也有不少陰暗面，這一次，我將賦予這些陰影應有的重要性。」

《貝芮妮絲》11月14至16日在台中國家歌劇院演出。

2025 NTT遇見巨人—羅密歐．卡士鐵路奇《貝芮妮絲》，是義大利名導卡士鐵路奇（左）與法國影后雨蓓首度合作。圖©︎Jean Michel Blas
2025 NTT遇見巨人—羅密歐．卡士鐵路奇《貝芮妮絲》，是義大利名導卡士鐵路奇（左）與法國影后雨蓓首度合作。圖©︎Jean Michel Blas

