古典音樂紀錄片里程碑！《鋼琴家們的秘密煉金術》全台單日票房15強

聯合報／ 記者何定照／即時報導
《鋼琴家們的秘密煉金術》，片中有布蘭德爾生前最後留影，並暢談對音樂藝術性看法。圖 © PARS Media 2024
古典音樂紀錄片竟然擠入全台與台北單日票房排行榜前15強！由造次映畫引入的紀錄片《鋼琴家們的秘密煉金術》，片中有布蘭德爾生前最後留影、日前宣布停演的「阿嬤」皮耶絲及2025蕭邦大賽評審阿芙蒂耶娃等音樂名家的「江湖一點訣」，上映以來深獲好評，佳績創古典音樂紀錄片在台上映紀錄。

該片由德國知名古典音樂類紀錄片導演揚．施密特-加爾（Jan Schmidt-Garre）執導，整個拍攝計畫源自於瑞士鋼琴家弗朗西斯科．皮蒙泰西（Francesco Piemontesi）無意間聽到一段從未公開的拉赫曼尼諾夫親自演奏的鋼琴錄音為契機，展開一段追尋在「音符之間，音色之外」，究竟還存在什麼神秘要素決定鋼琴演奏藝術性的探索旅程。

為了尋找被皮蒙泰西稱之為「煉金術」的演奏魔法竅門，他接連拜訪了多位他十分景仰的古典音樂圈同儕、前輩們，包括布蘭德爾、皮耶絲、阿芙蒂耶娃，曾經來台演出的史蒂芬．寇瓦謝維契、茲拉塔．喬基耶娃（Zlata Chochieva）與賈恩-魯道夫．卡斯（Jean Rodolphe Kars）等知名鋼琴演奏家。

皮蒙泰西逐一求教各演奏家在演奏時的獨門「鋼琴煉金術」外，還商請所有鋼琴名家親自演示他們的「江湖一點訣」，將那些難以與外人言說，無以名狀，卻真切地在各自演奏中悄然存在的神秘技巧、心法或竅門，毫不保留地公諸於世。

皮蒙泰西也請益了歌劇演唱家埃爾莫利拉．亞霍（Ermonela Jaho）與指揮家安東尼奧．帕帕諾（Antonio Pappano），得到鋼琴器樂究竟該如何獲得歌唱性、敘事性的演奏秘訣。

《鋼琴家們的秘密煉金術》中高手過招的訪談對話字字珠璣，大量的演奏示範片段更是彌足珍貴，全是眾鋼琴名家征戰數十載，琢磨數十年的音樂智慧結晶。無論是熱愛古典音樂、鋼琴演奏的廣大樂迷，還是音樂科班師生，《鋼琴家們的秘密煉金術》都將帶給所有音樂愛好者醍醐灌頂，茅塞頓開的音樂啟發力量，讓我輩因此更能懂得鋼琴詮釋與演繹該怎麼聽，怎麼看，或怎麼彈。

電影最後，導演引用拉赫曼尼諾夫的一席話：「在每一場絕妙的鋼琴演奏裡，都有一段生命的火花，只存在於那一瞬間，無法言說，難以名狀。」再再提醒著我輩樂迷：無論多麼鉅細靡遺地拆解音樂演奏中的個人技術與詮釋方法，總還是有無法完全被理解，被分析，只能透過感受的神祕力量，決定著音樂的至上靈光。

值得一提，《鋼琴家們的秘密煉金術》是布蘭德爾離世前最後一部留影受訪的紀錄片，更添本片的文史價值與傳承意義。

該片在台上映後好評如潮，造次指出，除了在11月11日擠入全台與台北單日票房排行榜前15強，昨天台北光點華山上映《鋼琴家們的秘密煉金術》，也有128位觀眾進場，一舉創下目前全台上映戲院不含包場，純售票場的單日單廳最多進場觀眾數。

《鋼琴家們的秘密煉金術》，片中有日前宣布停演的「阿嬤」皮耶絲透露演奏「一點訣」。圖 © PARS Media 2024
