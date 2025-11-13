快訊

Tiffany 2025年度高級珠寶展 幻化詩意自然萬象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jean Schlumberger by Tiffany珍珠石上鳥耳環，鉑金與黃K金鑲嵌一顆逾9克拉的淡奶油色水滴形天然海水珍珠及一顆逾11克拉的深灰色水滴形天然海水珍珠、鑽石與紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany珍珠石上鳥耳環，鉑金與黃K金鑲嵌一顆逾9克拉的淡奶油色水滴形天然海水珍珠及一顆逾11克拉的深灰色水滴形天然海水珍珠、鑽石與紅寶石。圖／Tiffany提供

傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）擅長運用豐富的想像力，透過雙色貴重金屬和繽紛多彩的寶石，詩意演繹自然萬象。如今，隨著美國 傳奇珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）高級珠寶系列巡迴展最新一站來到台北，近150件臻美逸品，不僅包 括Jean Schlumberger著名傑作「Bird on a Rock石上鳥」的全 新演繹，還有以海洋之美為主題的2025 Blue Book高級珠寶系列「Sea of Wonder瑰海奇珍」新 作，則是當今珠寶與高級珠寶藝 術總監Nathalie Verdeille與Jean Schlumberger跨越時空的超現實 藝術對話。

●Blue Book 2025：Sea of Wonder

「本系列是深海之旅，由一系列不同的探索所誕生。透過發揮豐富想像和無限創意，這趟旅程深入發掘本品牌的豐富典藏，當中探索Jean Schlumberger對Tiffany & Co.傑作的演繹，以進一步發掘深層意義和藝術底蘊。」Nathalie Verdeille說。2025 Blue Book「Sea of Wonder瑰海奇珍」系列珠寶，每個篇章均深入海洋，採用精選的珍貴寶石，映照水底光線的幻彩光芒和海洋生物的活潑姿態，在具象與抽象間彰顯海洋的動感魅力。

生姿靈動的海葵是夢中最優雅柔韌的舞者。「Anemone花舞海葵」主題珠寶，以璀璨鑽石襯托未經優化處理的莫三比克橢圓形切割紅寶石，動感線條與細膩紋理勾勒海葵宛如綻放的瞬間。「Shell瀚海星螺」以鉑金與黃金對照出的流暢曲線描繪出螺殼的每一圈迴旋，鑽石在起伏間如浪花閃耀。「Sea Turtle鎏金玄武」的設計特點在於鑲鑽造型與繁複的黃金細節，賦予精密雕刻龜殼的幾何形狀柔韌有機的生命力。

「Urchin深海星芒」以精緻的金屬工藝呈現細膩的棘刺質感，勾勒海膽複雜的形態，鑽石火光讓人想起大海的波光粼粼。「Ocean Flora碧海蔓影」則以宏觀視角，捕捉流動海水中既靜謐又靈動的珊瑚礁藻，鑽石項鍊織就一片燦亮的海底花園，襯托一枚華麗的尚比亞祖母綠，並以花漾隨海波漂流的有機線條，蔓生成一枚獨一無二的高級珠寶腕表。

●Jean Schlumberger by Tiffany經典的進化與新生

在Jean Schlumberger的傳奇生涯中，「Bird on a Rock石上鳥」胸針無疑是20 世紀最受推崇的珠寶設計之一。他在1965年以旅行時邂逅的稀有雀鳥為靈感，捕捉鳥兒棲於寶石之上的意象。此次來台展出的全新作品，包括鑲嵌各色彩寶的「Rainbow Bird on a Rock彩虹石上鳥」與天然南海珍珠為主軸的「Bird on a Pearl珍珠石上鳥」，以當代工藝重新詮釋這款傳奇傑作，除了所停佇的寶石展現出Tiffany的精湛選石底蘊，鳥兒的姿態也更活潑多樣、鳥羽款式也隨寶石和諧變化，為經典設計的華美變奏。

同場展出的Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列製表作品，包括從「Bird on a Rock石上鳥」概念延伸出的全鑲鑽腕表。另有全新「Bird on a Flying Tourbillon Azure Blossom」飛行陀飛輪腕表，融合琺瑯、漆藝、珠寶鑲嵌與高級製表技術，鑲鑽黃金小鳥輕輕於看似無盡延伸的幾何穹頂間，輕輕停靠在品牌首款飛行陀飛輪上。

★Tiffany 2025年度高級珠寶展★

●日期：即日起至11月17日（星期一）止，採預約制

●地點：北師美術館（台北市大安區和平東路二段134號）

Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」胸針，主石珍珠。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」胸針，主石珍珠。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Sea Turtle戒指。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Sea Turtle戒指。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Sea Turtle項鍊。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Sea Turtle項鍊。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」胸針。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」胸針。圖／Tiffany提供
Bird on a Flying Tourbillon Azure Blossom飛行陀飛輪腕表。圖／Tiffany提供
Bird on a Flying Tourbillon Azure Blossom飛行陀飛輪腕表。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列石上鳥腕表，白K金鑲嵌327顆長方形切割鑽石逾29克拉、藍寶石、祖母綠和藍色托帕石，搭配全鑲鑽表鍊。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列石上鳥腕表，白K金鑲嵌327顆長方形切割鑽石逾29克拉、藍寶石、祖母綠和藍色托帕石，搭配全鑲鑽表鍊。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Ocean Flora項鍊，鉑金鑲嵌5顆主石逾10克拉未經優化處理的枕形切割祖母綠及鑽石。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Ocean Flora項鍊，鉑金鑲嵌5顆主石逾10克拉未經優化處理的枕形切割祖母綠及鑽石。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Anemone戒指，鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾1克拉未經優化處理的橢圓形切割紅寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Anemone戒指，鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾1克拉未經優化處理的橢圓形切割紅寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Urchin戒指，鉑金與黃K金鑲嵌主石逾9克拉改良式矩形明亮式切割濃彩黃鑽與鑽石。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Urchin戒指，鉑金與黃K金鑲嵌主石逾9克拉改良式矩形明亮式切割濃彩黃鑽與鑽石。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Shell耳環，鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾4克拉枕形切割濃彩黃鑽及黃鑽與鑽石。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Shell耳環，鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾4克拉枕形切割濃彩黃鑽及黃鑽與鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany珍珠石上鳥戒指，鉑金與黃K金鑲嵌主石逾12克拉的白色紐扣天然海水珍珠，鑽石與紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany珍珠石上鳥戒指，鉑金與黃K金鑲嵌主石逾12克拉的白色紐扣天然海水珍珠，鑽石與紅寶石。圖／Tiffany提供

