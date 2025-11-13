Tiffany 2025年度高級珠寶展 幻化詩意自然萬象

傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）擅長運用豐富的想像力，透過雙色貴重金屬和繽紛多彩的寶石，詩意演繹自然萬象。如今，隨著美國 傳奇珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）高級珠寶系列巡迴展最新一站來到台北，近150件臻美逸品，不僅包 括Jean Schlumberger著名傑作「Bird on a Rock石上鳥」的全 新演繹，還有以海洋之美為主題的2025 Blue Book高級珠寶系列「Sea of Wonder瑰海奇珍」新 作，則是當今珠寶與高級珠寶藝 術總監Nathalie Verdeille與Jean Schlumberger跨越時空的超現實 藝術對話。

●Blue Book 2025：Sea of Wonder

「本系列是深海之旅，由一系列不同的探索所誕生。透過發揮豐富想像和無限創意，這趟旅程深入發掘本品牌的豐富典藏，當中探索Jean Schlumberger對Tiffany & Co.傑作的演繹，以進一步發掘深層意義和藝術底蘊。」Nathalie Verdeille說。2025 Blue Book「Sea of Wonder瑰海奇珍」系列珠寶，每個篇章均深入海洋，採用精選的珍貴寶石，映照水底光線的幻彩光芒和海洋生物的活潑姿態，在具象與抽象間彰顯海洋的動感魅力。

生姿靈動的海葵是夢中最優雅柔韌的舞者。「Anemone花舞海葵」主題珠寶，以璀璨鑽石襯托未經優化處理的莫三比克橢圓形切割紅寶石，動感線條與細膩紋理勾勒海葵宛如綻放的瞬間。「Shell瀚海星螺」以鉑金與黃金對照出的流暢曲線描繪出螺殼的每一圈迴旋，鑽石在起伏間如浪花閃耀。「Sea Turtle鎏金玄武」的設計特點在於鑲鑽造型與繁複的黃金細節，賦予精密雕刻龜殼的幾何形狀柔韌有機的生命力。

「Urchin深海星芒」以精緻的金屬工藝呈現細膩的棘刺質感，勾勒海膽複雜的形態，鑽石火光讓人想起大海的波光粼粼。「Ocean Flora碧海蔓影」則以宏觀視角，捕捉流動海水中既靜謐又靈動的珊瑚礁藻，鑽石項鍊織就一片燦亮的海底花園，襯托一枚華麗的尚比亞祖母綠，並以花漾隨海波漂流的有機線條，蔓生成一枚獨一無二的高級珠寶腕表。

●Jean Schlumberger by Tiffany經典的進化與新生

在Jean Schlumberger的傳奇生涯中，「Bird on a Rock石上鳥」胸針無疑是20 世紀最受推崇的珠寶設計之一。他在1965年以旅行時邂逅的稀有雀鳥為靈感，捕捉鳥兒棲於寶石之上的意象。此次來台展出的全新作品，包括鑲嵌各色彩寶的「Rainbow Bird on a Rock彩虹石上鳥」與天然南海珍珠為主軸的「Bird on a Pearl珍珠石上鳥」，以當代工藝重新詮釋這款傳奇傑作，除了所停佇的寶石展現出Tiffany的精湛選石底蘊，鳥兒的姿態也更活潑多樣、鳥羽款式也隨寶石和諧變化，為經典設計的華美變奏。

同場展出的Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列製表作品，包括從「Bird on a Rock石上鳥」概念延伸出的全鑲鑽腕表。另有全新「Bird on a Flying Tourbillon Azure Blossom」飛行陀飛輪腕表，融合琺瑯、漆藝、珠寶鑲嵌與高級製表技術，鑲鑽黃金小鳥輕輕於看似無盡延伸的幾何穹頂間，輕輕停靠在品牌首款飛行陀飛輪上。

★Tiffany 2025年度高級珠寶展★

●日期：即日起至11月17日（星期一）止，採預約制 ●地點：北師美術館（台北市大安區和平東路二段134號）

Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」胸針，主石珍珠。圖／Tiffany提供

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Sea Turtle戒指。圖／Tiffany提供

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Sea Turtle項鍊。圖／Tiffany提供

Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」胸針。圖／Tiffany提供

Bird on a Flying Tourbillon Azure Blossom飛行陀飛輪腕表。圖／Tiffany提供

Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列石上鳥腕表，白K金鑲嵌327顆長方形切割鑽石逾29克拉、藍寶石、祖母綠和藍色托帕石，搭配全鑲鑽表鍊。圖／Tiffany提供

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Ocean Flora項鍊，鉑金鑲嵌5顆主石逾10克拉未經優化處理的枕形切割祖母綠及鑽石。圖／Tiffany提供

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Anemone戒指，鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾1克拉未經優化處理的橢圓形切割紅寶石及鑽石。圖／Tiffany提供

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Urchin戒指，鉑金與黃K金鑲嵌主石逾9克拉改良式矩形明亮式切割濃彩黃鑽與鑽石。圖／Tiffany提供

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Shell耳環，鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾4克拉枕形切割濃彩黃鑽及黃鑽與鑽石。圖／Tiffany提供