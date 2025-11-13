台灣隊嚴謹SOP、300小時團練 世界盃耶誕麵包賽奪冠

從選手轉當總教練的陳詩絜，率台灣隊以嚴謹SOP、團隊分工和近300小時團練，奪下世界盃耶誕麵包大賽總冠軍。她期待更多台灣烘焙師投入，因「全世界最好吃的耶誕麵包在台灣」。

2025世界盃耶誕麵包大賽（Panettone WorldChampionship）10月中旬在義大利舉行，台灣隊由陳詩絜領軍，率賴怡君、蔡約群和楊世均等3名主廚參賽。耶誕麵包（Panettone）是義大利耶誕節知名甜點，台灣隊在「傳統經典米蘭」、「巧克力口味」、「個人尺寸小蛋糕」、「星級主廚」等項目獲得第1名，最後贏得總冠軍。

陳詩絜2年前就曾代表台灣參賽，這次轉換角色改任總教練。她今天在慶功記者會分享心路歷程，雖然鼓勵選手要有信心，但她坦言自身壓力很大，「有好朋友問我，如果這次沒有得名的話，我跟他說，下次換我下去比賽。」

陳詩絜提到，這次台灣隊能夠獲評審們肯定，是因為打破以往「個人專項產品」的參賽模式，改採團隊合作，每位選手都依照專長，在對的位置被賦予對的任務。

為了備戰，台灣隊賽前歷經將近300個小時的高壓團練、模擬比賽情境。陳詩絜相信，「只有在事前做好百分之兩百的準備，才有可能在比賽的當下，能夠做到100分。」

陳詩絜指出，這次主辦單位在比賽2週前調整規則，決定以盲測的方式，每位國家評審評分時，經輸入電腦後就無法修改。她認為，這是奪冠最大關鍵，「因為不是用人來看麵包好不好吃，而是評麵包本身好不好吃。」

耶誕麵包一直被烘焙界視為最困難品項，這款起源於古羅馬時期的義大利傳統點心，麵糰必須放在攝氏26至27度的環境下，整體製作時間從天然酵母續養、完成發酵，至少得花費48至72小時，還得依據天氣的溫度及濕度，適度調整比例。

台灣隊在創作過程中建立一套嚴謹的SOP，透過大量測試、比對所有的食材特性，最終依據風味平衡與發酵表現，選定最合適的製作配方。

蔡約群透露，從攪拌環節、下料、整型、發酵時間點、烘焙溫度都必須確切掌握，製作過程容錯率低，就像是在「走鋼索」，每個步驟都很關鍵，只要稍有不平衡，最後作品可能吃起來就沒那麼完美。

看到團隊在世界盃耶誕麵包大賽獲得肯定，蔡約群直喊：「我覺得它是一整年以來，最有靈魂的一個麵包。」

奪冠之後，陳詩絜期盼，從今天起可以帶動台灣烘焙師瘋狂製作這款產品，「一年後當大家聽到Panettone的時候，就會知道那是什麼，因為全世界最好吃的耶誕麵包在台灣。」