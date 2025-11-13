快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

聽新聞
0:00 / 0:00

看看每一件愛馬仕是如何誕生的！「愛馬仕匠心工坊」展來囉

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演鐘表製作工藝。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演鐘表製作工藝。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）如何從1837年的專業馬具製作商，到如今全球首屈一指的全方位頂尖精品品牌？巡迴全球的「愛馬仕匠心工坊」展覽，在眾所期待下，將於2025年11月15日起至23日止，於台北華山1914文化創意產業園區登場。透過直接與近10個部門的13位工匠面對面交流互動並親試其中的奧妙，透過深入瞭解愛馬仕如何製作經久耐用、可世代傳承之作，一探愛馬仕成功之道。

「愛馬仕匠心工坊」展覽於2021年10月於哥本哈根首度亮相後巡迴各地，台北為第14站。展覽共分「傳統工藝文化」、「匠心選材」、「產地能工巧匠」、「時光盟友」共四大主題區塊，每個主題下涵蓋2至3個部門，工匠帶著材料與工具在現場展演製作技藝，每個展區間穿插紀錄片的播放和主題相關的趣味互動遊戲；沒有既定路線，參訪者可自行規劃參觀路線、恣意探索，對於有興趣的技藝也能隨時提問。

展覽入口附近為「傳統工藝文化」主題下涵蓋的三個部門：色彩分離、絲巾印染、與馬鞍製作。沿右側參訪，則會先進入包括鐘表製作與物件修復的「時光盟友」區；左側路線則會先參觀到「產地能工巧匠」的手套製作與凱莉包等皮革製作區。最後通過彎道則會來到許多物件原料與petit h部門靜態展間，與瓷器彩繪、寶石鑲嵌工匠的「匠心選材」區。

馬鞍訂製可以說是愛馬仕的「起家厝」，不僅是其他精品品牌所沒有的工藝部門，其細節也啟發了品牌諸多皮件相關工藝，例如著名的馬鞍雙針縫法，不容錯過。事實上，愛馬仕的馬鞍在當今的專業領域中也是頂尖的手工訂製品牌，共有約20工匠在巴黎與諾曼第兩間工坊負責製作馬鞍。現場特地展出針對不同馬術競賽需求而打造的各式馬鞍，以及馬鞍的分層結構與零件，並透過趣味的互動音樂裝置，讓觀眾能更貼近這項精湛的傳統技藝。

色彩分離與絲巾印染是兩個緊密相關的部門，絲巾印染更因其所需空間寬廣格外引人注目。每一款愛馬仕絲巾的圖案都須經過雕版藝術家將色彩拆解建檔，平均而言一條絲巾需使用25到30種顏色；而傳承自里昂地區的絲網印刷工藝，則會按照所需色彩圖案印製絲巾，經蒸汽定型等多重工序後最後以手工捲邊告成，印染過程中可運用的色彩高達75,000種。

皮革製作區展出許多人最鍾愛的Kelly手提包縫製工藝，也是吸引最多女性駐足的部門；同樣是小型的皮件，皮革手套則因其繁複的製作工序而自成另一部門，在愛馬仕眾多工坊中自成一格。負責物件修復的部門，亦是最與客人息息相關的部門。愛馬仕在全球共設有15家維修工坊、每年處理超過20萬件珍藏物件的保養維修，透過皮革修復專家的智慧與巧手煥然一新。

寶石鑲嵌與鐘表機芯的製作，則都是挑戰微型藝術的傳統工藝，工匠凝神透過放大鏡熟練推壓拼組，完成毫米之間的精密之舉，無疑有賴經年累月的豐富經驗。瓷器彩繪則巧妙將精美的圖案徒手彩繪重現在非平面的立體瓷器上，對於視覺感與色彩的精準把握，令人驚嘆。

展覽亦設有多項充滿趣味與創意的互動體驗，包括從電話客服角度分享修復故事、雙人雙手協力的互動裝置、絲巾填色與卡片印刷、絲巾圖案拉霸等。或是現場展演、趣味遊戲、影片欣賞，「愛馬仕匠心工坊」可以說是一趟深入淺出的愛馬仕沈浸式體驗。

●愛馬仕匠心工坊HERMÈS IN THE MAKING

地點：華山1914文化創意產業園區，台北市中正區八德路一段1號西一館

展期：2025年11月15日起至11月23日（11月17日（一）休展）

「愛馬仕匠心工坊」展覽瓷器彩繪。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽瓷器彩繪。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽，工匠展演皮革製作過程。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽，工匠展演皮革製作過程。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽，於2025年11月15日起至23日止，於台北華山1914文化創意產業園區登場。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽，於2025年11月15日起至23日止，於台北華山1914文化創意產業園區登場。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽馬鞍製作。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽馬鞍製作。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演鐘表製作工藝。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演鐘表製作工藝。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽手套製作工坊。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽手套製作工坊。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠示範品牌著名的馬鞍針縫。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠示範品牌著名的馬鞍針縫。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽寶石鑲嵌。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽寶石鑲嵌。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽雕版藝術家展演色彩分離過程。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽雕版藝術家展演色彩分離過程。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽，於2025年11月15日起至23日止，於台北華山1914文化創意產業園區登場。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽，於2025年11月15日起至23日止，於台北華山1914文化創意產業園區登場。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演絲巾印染過程。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演絲巾印染過程。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演物件修復技藝。圖／愛馬仕提供
「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演物件修復技藝。圖／愛馬仕提供

愛馬仕
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

木雕鑿花技術保存者張旭輝 北港文化中心展出經典作品

桃園大溪工藝周展出12國競賽作品 蘇俊賓：新木藝復興

和前夫王泉仁的夫妻對錶全台僅有1支 麻衣上節目親鑑價格

凱莉包如何做成的？愛馬仕匠心工坊11月登台北 開放line報名免費參加

相關新聞

免費中停日韓！加拿大航空推美加機票85折 直飛台灣仍評估中

2026年世界級足球賽將展開，加拿大航空今宣布，即日起至11月23日，購買2026年7月18日前，從台灣出發經由亞洲各轉...

高雄漢神巨蛋也買得到！北歐時尚潮牌Acne Studios專賣店拓點南台灣

雖然精品活動多以台北、台中為重，但近年南台灣的精品市場越來越活絡、大型娛樂活動與人潮不斷，也讓精品逐漸展開「新南向」發展...

看看每一件愛馬仕是如何誕生的！「愛馬仕匠心工坊」展來囉

愛馬仕（Hermès）如何從1837年的專業馬具製作商，到如今全球首屈一指的全方位頂尖精品品牌？巡迴全球的「愛馬仕匠心...

用雪莉桶熟成高粱！金高「創世者」利特限定單一桶強版 全球僅396瓶

黑松公司與金門酒廠再度攜手，以創新桶陳工藝推出全新力作「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」，首度採用來自西班牙赫雷斯產區、被...

普發1萬怎麼花？六福村首推「萬元4人玩1整年」搶旅遊熱潮

因應政府普發1萬元政策，六福村主題樂園今天宣布自11月15日至12月30日，推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同...

限時快搶！六福村「4人年票1萬元」、曾沛慈陪跨年

政府普發萬元入手，六福村主題樂園宣布自11月15日至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。