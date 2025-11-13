看看每一件愛馬仕是如何誕生的！「愛馬仕匠心工坊」展來囉

愛馬仕（Hermès）如何從1837年的專業馬具製作商，到如今全球首屈一指的全方位頂尖精品品牌？巡迴全球的「愛馬仕匠心工坊」展覽，在眾所期待下，將於2025年11月15日起至23日止，於台北華山1914文化創意產業園區登場。透過直接與近10個部門的13位工匠面對面交流互動並親試其中的奧妙，透過深入瞭解愛馬仕如何製作經久耐用、可世代傳承之作，一探愛馬仕成功之道。

「愛馬仕匠心工坊」展覽於2021年10月於哥本哈根首度亮相後巡迴各地，台北為第14站。展覽共分「傳統工藝文化」、「匠心選材」、「產地能工巧匠」、「時光盟友」共四大主題區塊，每個主題下涵蓋2至3個部門，工匠帶著材料與工具在現場展演製作技藝，每個展區間穿插紀錄片的播放和主題相關的趣味互動遊戲；沒有既定路線，參訪者可自行規劃參觀路線、恣意探索，對於有興趣的技藝也能隨時提問。

展覽入口附近為「傳統工藝文化」主題下涵蓋的三個部門：色彩分離、絲巾印染、與馬鞍製作。沿右側參訪，則會先進入包括鐘表製作與物件修復的「時光盟友」區；左側路線則會先參觀到「產地能工巧匠」的手套製作與凱莉包等皮革製作區。最後通過彎道則會來到許多物件原料與petit h部門靜態展間，與瓷器彩繪、寶石鑲嵌工匠的「匠心選材」區。

馬鞍訂製可以說是愛馬仕的「起家厝」，不僅是其他精品品牌所沒有的工藝部門，其細節也啟發了品牌諸多皮件相關工藝，例如著名的馬鞍雙針縫法，不容錯過。事實上，愛馬仕的馬鞍在當今的專業領域中也是頂尖的手工訂製品牌，共有約20工匠在巴黎與諾曼第兩間工坊負責製作馬鞍。現場特地展出針對不同馬術競賽需求而打造的各式馬鞍，以及馬鞍的分層結構與零件，並透過趣味的互動音樂裝置，讓觀眾能更貼近這項精湛的傳統技藝。

色彩分離與絲巾印染是兩個緊密相關的部門，絲巾印染更因其所需空間寬廣格外引人注目。每一款愛馬仕絲巾的圖案都須經過雕版藝術家將色彩拆解建檔，平均而言一條絲巾需使用25到30種顏色；而傳承自里昂地區的絲網印刷工藝，則會按照所需色彩圖案印製絲巾，經蒸汽定型等多重工序後最後以手工捲邊告成，印染過程中可運用的色彩高達75,000種。

皮革製作區展出許多人最鍾愛的Kelly手提包縫製工藝，也是吸引最多女性駐足的部門；同樣是小型的皮件，皮革手套則因其繁複的製作工序而自成另一部門，在愛馬仕眾多工坊中自成一格。負責物件修復的部門，亦是最與客人息息相關的部門。愛馬仕在全球共設有15家維修工坊、每年處理超過20萬件珍藏物件的保養維修，透過皮革修復專家的智慧與巧手煥然一新。

寶石鑲嵌與鐘表機芯的製作，則都是挑戰微型藝術的傳統工藝，工匠凝神透過放大鏡熟練推壓拼組，完成毫米之間的精密之舉，無疑有賴經年累月的豐富經驗。瓷器彩繪則巧妙將精美的圖案徒手彩繪重現在非平面的立體瓷器上，對於視覺感與色彩的精準把握，令人驚嘆。

展覽亦設有多項充滿趣味與創意的互動體驗，包括從電話客服角度分享修復故事、雙人雙手協力的互動裝置、絲巾填色與卡片印刷、絲巾圖案拉霸等。或是現場展演、趣味遊戲、影片欣賞，「愛馬仕匠心工坊」可以說是一趟深入淺出的愛馬仕沈浸式體驗。

●愛馬仕匠心工坊HERMÈS IN THE MAKING

地點：華山1914文化創意產業園區，台北市中正區八德路一段1號西一館 展期：2025年11月15日起至11月23日（11月17日（一）休展）

「愛馬仕匠心工坊」展覽瓷器彩繪。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕匠心工坊」展覽，工匠展演皮革製作過程。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕匠心工坊」展覽馬鞍製作。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演鐘表製作工藝。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕匠心工坊」展覽手套製作工坊。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠示範品牌著名的馬鞍針縫。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕匠心工坊」展覽寶石鑲嵌。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕匠心工坊」展覽雕版藝術家展演色彩分離過程。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕匠心工坊」展覽工匠展演絲巾印染過程。圖／愛馬仕提供