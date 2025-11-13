快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

聽新聞
0:00 / 0:00

用雪莉桶熟成高粱！金高「創世者」利特限定單一桶強版 全球僅396瓶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒單一原桶強度」，11月19日起全台陸續開賣，建議售價5,880元。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒單一原桶強度」，11月19日起全台陸續開賣，建議售價5,880元。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松公司與金門酒廠再度攜手，以創新桶陳工藝推出全新力作「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」，首度採用來自西班牙赫雷斯產區、被譽為「桶中之皇」的初次Oloroso雪莉桶熟成，為金門高粱注入厚實圓潤與細緻香氣層次，全台限量不到8,000瓶。同步加碼推出全球限量僅396瓶的SUPER JUNIOR利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒．單一原桶強度」，每瓶皆具獨立編號，堪稱烈酒藏家與E.L.F.粉絲的夢幻收藏。

「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」使用的赫雷斯雪莉桶，是以百年傳承的製桶技術所打造，專屬精挑的高粱酒液在單一批次訂製的「初次Oloroso訂製雪莉桶」內陳化，融合桶中仍留有的雪莉原酒香氣，熟成出深沉馥郁的橡木桶氣息與天然琥珀色澤。

酒體散發黑糖、可可與蜜棗氣息，交織雪莉氧化調與烘烤堅果香，入口滑順飽滿、尾韻悠長，展現如威士忌般的高雅深度。「創世者」形象大使SUPER JUNIOR利特，也以「熟成」比喻SUPER JUNIOR 20年的成長歷程，呼應酒款經歲月淬鍊後的圓熟風味，並向台灣粉絲告白：「台灣的大家，我愛你們！」

「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」將於11月19日起於7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價4,980元；而利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒．單一原桶強度」，則同步於全台酒類專賣店開賣，建議售價5,880元，數量有限，售完為止。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松公司攜手金門酒廠首創將西班牙赫雷斯產區雪莉桶用於「創世者皇者雪莉金門高粱酒」熟成。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松公司攜手金門酒廠首創將西班牙赫雷斯產區雪莉桶用於「創世者皇者雪莉金門高粱酒」熟成。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「創世者」形象大使利特於出道20周年之際，詮釋新品「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」優雅魅力。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「創世者」形象大使利特於出道20周年之際，詮釋新品「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」優雅魅力。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」將於11月19日起於7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價4,980元。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」將於11月19日起於7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價4,980元。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 威士忌
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

威迷都在等這場！麥卡倫沉浸式「雪莉新裝」特展 信義區A19限定登場

金門高粱新玩法！在家DIY熟成桶陳限量套組 小7限時開放預購

麥卡倫信義A19開展！沉浸式五感體驗 打造風格新地標

高原騎士釀酒師交棒！謝幕之作「雪莉天空19年」限量登場

相關新聞

免費中停日韓！加拿大航空推美加機票85折 直飛台灣仍評估中

2026年世界級足球賽將展開，加拿大航空今宣布，即日起至11月23日，購買2026年7月18日前，從台灣出發經由亞洲各轉...

高雄漢神巨蛋也買得到！北歐時尚潮牌Acne Studios專賣店拓點南台灣

雖然精品活動多以台北、台中為重，但近年南台灣的精品市場越來越活絡、大型娛樂活動與人潮不斷，也讓精品逐漸展開「新南向」發展...

看看每一件愛馬仕是如何誕生的！「愛馬仕匠心工坊」展來囉

愛馬仕（Hermès）如何從1837年的專業馬具製作商，到如今全球首屈一指的全方位頂尖精品品牌？巡迴全球的「愛馬仕匠心...

用雪莉桶熟成高粱！金高「創世者」利特限定單一桶強版 全球僅396瓶

黑松公司與金門酒廠再度攜手，以創新桶陳工藝推出全新力作「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」，首度採用來自西班牙赫雷斯產區、被...

普發1萬怎麼花？六福村首推「萬元4人玩1整年」搶旅遊熱潮

因應政府普發1萬元政策，六福村主題樂園今天宣布自11月15日至12月30日，推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同...

限時快搶！六福村「4人年票1萬元」、曾沛慈陪跨年

政府普發萬元入手，六福村主題樂園宣布自11月15日至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。