用雪莉桶熟成高粱！金高「創世者」利特限定單一桶強版 全球僅396瓶

黑松公司與金門酒廠再度攜手，以創新桶陳工藝推出全新力作「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」，首度採用來自西班牙赫雷斯產區、被譽為「桶中之皇」的初次Oloroso雪莉桶熟成，為金門高粱注入厚實圓潤與細緻香氣層次，全台限量不到8,000瓶。同步加碼推出全球限量僅396瓶的SUPER JUNIOR利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒．單一原桶強度」，每瓶皆具獨立編號，堪稱烈酒藏家與E.L.F.粉絲的夢幻收藏。

「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」使用的赫雷斯雪莉桶，是以百年傳承的製桶技術所打造，專屬精挑的高粱酒液在單一批次訂製的「初次Oloroso訂製雪莉桶」內陳化，融合桶中仍留有的雪莉原酒香氣，熟成出深沉馥郁的橡木桶氣息與天然琥珀色澤。

酒體散發黑糖、可可與蜜棗氣息，交織雪莉氧化調與烘烤堅果香，入口滑順飽滿、尾韻悠長，展現如威士忌般的高雅深度。「創世者」形象大使SUPER JUNIOR利特，也以「熟成」比喻SUPER JUNIOR 20年的成長歷程，呼應酒款經歲月淬鍊後的圓熟風味，並向台灣粉絲告白：「台灣的大家，我愛你們！」

「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」將於11月19日起於7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價4,980元；而利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒．單一原桶強度」，則同步於全台酒類專賣店開賣，建議售價5,880元，數量有限，售完為止。