普發1萬怎麼花？六福村首推「萬元4人玩1整年」搶旅遊熱潮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
冬季限定園區街道上紛飛的雪花帶來濃厚過節氛圍，吸引大批遊客駐足拍照、感受彷彿置身童話小鎮般的夢幻雪景。圖／六福村提供
冬季限定園區街道上紛飛的雪花帶來濃厚過節氛圍，吸引大批遊客駐足拍照、感受彷彿置身童話小鎮般的夢幻雪景。圖／六福村提供

因應政府普發1萬元政策，六福村主題樂園今天宣布自11月15日至12月30日，推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年度護照優惠價1萬元。六福村表示，此次優惠期望讓民眾將普發補助轉化為實質旅遊消費，並藉由高CP值的年票方案，帶動年底休閒旅遊人潮。

六福村本次推出「尊榮白老虎年度護照」方案，購買後當日即可入園，且自購買日起1年內皆可不限次數暢遊六福村及六福水樂園。持卡者亦可享有園區停車半價與六福莊專屬住房優惠，將讓民眾能以更輕鬆的價格擁有一整年歡樂不斷的遊園體驗。

12月聖誕節將來臨，六福村以嶄新篇章「黑色耶誕」揭開暗黑節慶的序幕，今年歐洲傳說中的耶誕壞公公「坎卜斯Krampus」即將來到六福村，帶來全台唯一「耶誕壞公公」的奇幻世界，從12公尺高的霓彩耶誕樹、歐風耶誕小鎮到日夜遊行與「惡靈餐廳」劇場式互動饗宴，為冬季旅遊帶來顛覆傳統的節慶新體驗。

六福村同步宣布度大型活動「六福跨年YA！派對」線上早鳥票正式開賣，跨年當天午後入園早鳥票限量開搶只要399元，這次派對邀請實力派歌手「影歌雙棲女神」曾沛慈、樂妃女子跨界樂團、與HOt SHOCk樂團帶來震撼舞台演出，並由人氣DJ Alex打造熱力不斷電的倒數派對，最後將於300秒高空煙火秀中迎接2026的第一道曙光。

六福村跨年夜以繽紛煙火、巨型耶誕樹燈光秀與熱力十足的現場舞蹈表演掀起最高潮，吸引大批民眾齊聚園區共度歡樂倒數時刻。圖／六福村提供
六福村跨年夜以繽紛煙火、巨型耶誕樹燈光秀與熱力十足的現場舞蹈表演掀起最高潮，吸引大批民眾齊聚園區共度歡樂倒數時刻。圖／六福村提供

六福村 跨年 聖誕節
