免費中停日韓！加拿大航空推美加機票85折 直飛台灣仍評估中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
加拿大航空台灣總代理航達旅行社總經理李怡萍。記者胡瑞玲／攝影
2026年世界級足球賽將展開，加拿大航空今宣布，即日起至11月23日，購買2026年7月18日前，從台灣出發經由亞洲各轉機點至美加機票，享85折起優惠，另也推出台灣出發免費中停優惠，一張機票即可暢遊日本、韓國、北美及加拿大4國。

加拿大航空台灣總代理航達旅行社總經理李怡萍表示，2026世界盃將由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，目前加拿大航空在北美有逾120個航點，串聯13個主辦城市，即日起至11月23日，購買2026年7月18日前台灣出發經由亞洲各轉機點至美加機票，可享85折起優惠，最低1萬7144元起。

李怡萍說明，加拿大航空今年起推出台灣旅客飛往美國及加拿大「免費中停優惠」，旅客購買從台灣出發，經香港、日本、韓國、新加坡、曼谷、上海等亞洲轉機點轉機至北美的機票，可不限時間於日本及韓國停留，等同購買1張機票就可暢遊最多4個國家，以「台北、東京、溫哥華、洛杉磯、首爾、台北」為例，一次可體驗亞洲及北美的多元旅程。

旅客可透過雄獅、可樂、東南、山富、易飛、易遊網、燦星、良友、五福、永盛等9家指定旅行社購票。

李怡萍說，一般來說，若購買中停機票需加價2000至3000元，但為吸引旅客，加拿大航空續推免費中停日本及韓國，旅客透過指定旅行社即可購買免費中停的機票。

李怡萍指出，過去免費中停的台灣旅客使用率高，大部分選擇東京、大阪、首爾等作為停留點，中停時間沒有限制，整張機票只有要在1年內使用完畢即可。

至於加拿大航空是否復飛台灣往返美加直飛？李怡萍坦言，加拿大航空疫情後即暫停台灣往返美加直飛服務，去年一度將復航計畫納入3年期規畫中，但受交機時程延後、人力不足等因素影響，復航時程仍在重新評估中，目前台灣旅客搭乘加拿大航空前往美加地區，要從日本、韓國或香港等地轉機。

加拿大航空表示，目前已針對加入Aeroplan忠誠計畫的會員，提供加拿大、美國、墨西哥及加勒比海航段免費使用Wi-Fi服務，國際線免費Wi-Fi服務預計於明年啟用。

加拿大 機票
