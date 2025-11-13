快訊

高雄漢神巨蛋也買得到！北歐時尚潮牌Acne Studios專賣店拓點南台灣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
北歐時尚品牌Acne Studios近日已拓點南台灣、開設高雄漢神百貨專賣店。圖／Acne Studios提供
北歐時尚品牌Acne Studios近日已拓點南台灣、開設高雄漢神百貨專賣店。圖／Acne Studios提供

雖然精品活動多以台北、台中為重，但近年南台灣的精品市場越來越活絡、大型娛樂活動與人潮不斷，也讓精品逐漸展開「新南向」發展，例如近日便有由藍鐘集團代理的設計師品牌Acne Studios前進高雄漢神巨蛋百貨，開設了南台灣首間專賣店。

來自北歐瑞典的Acne Studios創立於1996年，品牌原本是小型的廣告工作室、並曾出版半年刊生活風格雜誌，創立後並以直筒牛仔褲、造型奇趣的Musubi包、Lagom（無表情）神情與粉紅色風靡了年輕世代。

本次在高雄漢神百貨新開設的Acne Studios專賣店全店占地約100平方公尺、約合30.25坪，並運用大量粉紅色花崗岩；空間內的具有模組化的玻璃展櫃，同時品牌並邀請英國工業設計師Max Lamb為空間帶來其知名的圓形Blog座椅，空間中的客製化條狀登窗則出自巴黎的Benoit Lalloz，呈現兼容北歐與法式的簡約時尚。

全新Acne Studios高雄漢神巨蛋百貨並將展示包含2025秋冬的男女裝、經典丹寧、包款與配件，其中新款的Camero與Multipocket包款更將與瑞典0時差，可洽高雄漢神巨蛋百貨一樓，或電洽：07-5869217。

Acne Studios 沙色Camero單肩包，79,000元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios 沙色Camero單肩包，79,000元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios 銀色亮皮蝴蝶結迷你提包，39,000元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios 銀色亮皮蝴蝶結迷你提包，39,000元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios 粉色羊毛Logo圍巾，20,000元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios 粉色羊毛Logo圍巾，20,000元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios 仿舊飾腰帶丹寧長褲，29,000元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios 仿舊飾腰帶丹寧長褲，29,000元。圖／Acne Studios提供

百貨 設計師 品牌
×

