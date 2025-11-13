高雄漢神巨蛋也買得到！北歐時尚潮牌Acne Studios專賣店拓點南台灣

雖然精品活動多以台北、台中為重，但近年南台灣的精品市場越來越活絡、大型娛樂活動與人潮不斷，也讓精品逐漸展開「新南向」發展，例如近日便有由藍鐘集團代理的設計師品牌Acne Studios前進高雄漢神巨蛋百貨，開設了南台灣首間專賣店。

來自北歐瑞典的Acne Studios創立於1996年，品牌原本是小型的廣告工作室、並曾出版半年刊生活風格雜誌，創立後並以直筒牛仔褲、造型奇趣的Musubi包、Lagom（無表情）神情與粉紅色風靡了年輕世代。

本次在高雄漢神百貨新開設的Acne Studios專賣店全店占地約100平方公尺、約合30.25坪，並運用大量粉紅色花崗岩；空間內的具有模組化的玻璃展櫃，同時品牌並邀請英國工業設計師Max Lamb為空間帶來其知名的圓形Blog座椅，空間中的客製化條狀登窗則出自巴黎的Benoit Lalloz，呈現兼容北歐與法式的簡約時尚。