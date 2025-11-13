限時快搶！六福村「4人年票1萬元」、曾沛慈陪跨年

政府普發萬元入手，六福村主題樂園宣布自11月15日至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年度護照優惠價10,000元。

此次推出的「尊榮白老虎年度護照」方案，購買後當日即可入園，且自購買日起一年內皆可不限次數暢遊六福村及六福水樂園。持卡者亦可享有園區停車半價與六福莊專屬住房優惠。

六福村同步宣布，年度大型活動「六福跨年YA！派對」線上早鳥票正式開賣，今年預計邀請實力派歌手、影歌雙棲女神曾沛慈，以及樂妃女子跨界樂團、HOt SHOCk樂團帶來震撼演出，並由人氣DJ Alex打造熱力不斷電的倒數派對，最後以300秒高空煙火秀中迎接2026的第一道曙光。