快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

限時快搶！六福村「4人年票1萬元」、曾沛慈陪跨年

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
六福村跨年夜以繽紛煙火、巨型耶誕樹燈光秀與熱力十足的現場舞蹈表演掀起最高潮。圖/六福村提供
六福村跨年夜以繽紛煙火、巨型耶誕樹燈光秀與熱力十足的現場舞蹈表演掀起最高潮。圖/六福村提供

政府普發萬元入手，六福村主題樂園宣布自11月15日至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年度護照優惠價10,000元。

此次推出的「尊榮白老虎年度護照」方案，購買後當日即可入園，且自購買日起一年內皆可不限次數暢遊六福村及六福水樂園。持卡者亦可享有園區停車半價與六福莊專屬住房優惠。

六福村同步宣布，年度大型活動「六福跨年YA！派對」線上早鳥票正式開賣，今年預計邀請實力派歌手、影歌雙棲女神曾沛慈，以及樂妃女子跨界樂團、HOt SHOCk樂團帶來震撼演出，並由人氣DJ Alex打造熱力不斷電的倒數派對，最後以300秒高空煙火秀中迎接2026的第一道曙光。

今年傳說中的耶誕壞公公「坎卜斯Krampus」也將來到六福村，帶來全台唯一「耶誕壞公公」的奇幻世界，從12公尺高的霓彩耶誕樹、歐風耶誕小鎮到日夜遊行與「惡靈餐廳」劇場式互動饗宴，為冬季旅遊帶來顛覆傳統的節慶新體驗。

六福村2026「六福跨年YA！派對」正式公布跨年晚會卡司與活動亮點。圖/六福村提供
六福村2026「六福跨年YA！派對」正式公布跨年晚會卡司與活動亮點。圖/六福村提供

六福村 跨年 煙火秀 早鳥票
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

曾沛慈摯愛過世滿滿想念 噴淚：送給每一個勇敢愛過的人

曾沛慈獻出第一次！突喊老公不要看 曝告白關鍵內幕

曾沛慈剛離開台灣！收摯愛過世噩耗 崩潰自責

曾沛慈1票之差錯過金鐘視后　深夜發文祝福楊謹華「真心覺得很滿足」

相關新聞

限時快搶！六福村「4人年票1萬元」、曾沛慈陪跨年

政府普發萬元入手，六福村主題樂園宣布自11月15日至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年...

萬元有找！「三星Galaxy Tab A11+」平板11吋螢幕　盡享行動娛樂與AI智慧體驗

兼具大螢幕與便攜性等特色的平板，已成為消費者日常休閒消遣的好夥伴。三星以多元平板陣容，滿足各族群需求，其中Galaxy ...

POP MART再登TTF玩具展！「ANGRY MOLLY、THE MONSTERS怪味便利店」台灣首賣限定款登場

年度最受矚目的玩具盛會「TTF台北國際玩具創作大展」今天（11月13日）於華山文創園區盛大登場，今年展覽規模再升級，首次...

7-ELEVEN未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學！攜工研院打造獨家AI影像追蹤技術

為進一步探索未來超商可能，7-ELEVEN自2018年起即開始每年開設一家X-STORE計畫，更抓緊時下年輕Z世代首批數...

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站 明起科工館開展

「哆啦A夢旋風」席捲高雄！由聯合數位文創主辦，並由創意品牌AllRightsReserved在FujikoPro協力下創...

哆啦A夢巡迴特展高雄站可愛開展 百座立體雕塑聚集科工館

哆啦A夢旋風席捲高雄！聯合數位文創主辦「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站」14日起於國立科學工藝博物館2F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。