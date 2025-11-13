加拿大航空不放棄台灣市場 續推免費中停日韓

加拿大航空台灣總代理的航達旅行社總經理李怡萍今天說，加航不放棄台灣市場，因交機時程延宕、人力訓練等因素，恢復台加直航航班還在評估中，目前續推免費中停日本、韓國。

2026世界盃將由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，加拿大航空看好世足賽熱潮，宣布推出明年北美全航線促銷外，購買明年7月18日前出發經由亞洲各轉機點到加拿大及北美旅客，透過指定旅行社購買機票，可享日本、韓國免費中停，等於1張機票可以遊日本、韓國、加拿大及美國。

李怡萍向媒體表示，一般來說，若購買中停機票需加價新台幣2000元到3000元不等的費用，但為吸引旅客，加拿大航空續推免費中停日本及韓國，旅客透過指定旅行社即可購買免費中停的機票。

李怡萍指出，過去免費中停的台灣旅客使用率高，大部分選擇東京、大阪、首爾等作為停留點，中停時間沒有限制，整張機票只有要在1年內使用完畢即可。

至於何時可以恢復台加直航航班，李怡萍說，加拿大航空並沒有放棄台灣市場，但受限交機時程延宕、人力訓練等因素，因此恢復直航航班還在評估中。

加拿大航空表示，目前加拿大航空在北美有超過120個航點，串聯明年世足賽的13個主辦城市，旅客搭乘加航經溫哥華等前往美國，還可享美國預先通關、行李直掛等。