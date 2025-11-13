萬元有找！「三星Galaxy Tab A11+」平板11吋螢幕　盡享行動娛樂與AI智慧體驗

兼具大螢幕與便攜性等特色的平板，已成為消費者日常休閒消遣的好夥伴。三星以多元平板陣容，滿足各族群需求，其中Galaxy Tab A9+因高CP值而深受市場青睞，連續兩年稱霸台灣Android平板銷售冠軍。三星乘勝追擊，宣布引進承襲Tab A系列超值基因的新一代Galaxy Tab A11+，以沉浸大螢幕結合升級效能與AI智慧功能，不論娛樂、學習或行動辦公，都能從容應對。

三星Galaxy Tab A11+搭載全新處理器，效能較上代提升18%，RAM記憶體提升至6GB起、ROM容量最高達256GB，能輕鬆處理複雜任務。全新DeX模式則是生產力好幫手，只需手指輕滑，即可快速進入電腦般的多工介面，隨心操作各項應用程式。面對難以割捨的滿滿照片海也無須擔心，儲存空間支援最高2TB microSD擴充，完整保存美好回憶。此外，內建7,040mAh大容量電池並支援25W快充，強力應援全天娛樂時光。

AI科技已全面滲透生活中的各個角落，三星Galaxy Tab A11+支援Galaxy AI與Google Gemini AI，開啟更智慧的行動新日常。使用者可長按側鍵啟動Gemini AI，以語音指令詢問天氣、找食譜或規劃旅程。看到陌生事物時，透過「搜尋圈」，只需在螢幕上圈選圖片或文字，即可獲得所需資訊，還可翻譯外語文件。針對學習，Samsung Notes具備「數學計算助理」功能，可快速辨識並計算基本算式，親子共學更輕鬆。

三星Galaxy Tab A11+配備11吋大螢幕，無論追劇、看漫畫、視訊都能享受沉浸視野。搭配4顆立體揚聲器與Dolby Atmos環繞音效，聲音細節飽滿、層次豐富，加乘劇院級視聽體驗。支援90Hz更新率，畫面切換更流暢。

三星Galaxy Tab A11+預計11月下旬起於全台三星智慧館、三星商城及各大通路陸續上市，提供新創灰、躍進銀兩種顏色。三星Galaxy Tab A11+ Wi-Fi版6GB＋128GB、8GB＋256GB建議售價分別為7,190元、8,990元；5G版6GB＋128GB建議售價為9,490元。消費者於12月31日前購買並完成登錄，即可獲得ITFIT多角度書本式保護殼（建議售價1,590元）。