POP MART再登TTF玩具展！「ANGRY MOLLY、THE MONSTERS怪味便利店」台灣首賣限定款登場

年度最受矚目的玩具盛會「TTF台北國際玩具創作大展」今天（11月13日）於華山文創園區盛大登場，今年展覽規模再升級，首次規劃四大主題館場、五大展區，集結全球超過150個參展單位共襄盛舉。國際潮玩品牌POP MART今年再度參展，並以全展最大達115坪的獨立館進駐華山中4A館，除了設有超萌打卡區與人氣IP主題牆，更展出兩款台灣首賣、展會限定商品「ANGRY MOLLY SAMPLE #1毛絨公仔」及「THE MONSTERS怪味系列便利店搪膠毛絨吊卡」。此外，多款「THE MONSTERS怪味便利店系列」展會獨賣品及「CRYBABY Vacation Mode On系列」熱門商品亦同步上架。

POP MART今年首度以獨立館進駐「TTF台北國際玩具創作大展」，創下歷年來最大展出規模。館內以米白與淺粉紅為主色調，營造夢幻質感氛圍，展覽現場不僅設有超萌打卡區，還精心打造人氣IP主題牆。

此次展覽POP MART亦特別打造兩款台灣首發的展會限定品「ANGRY MOLLY SAMPLE #1毛絨公仔」及「THE MONSTERS 怪味系列便利店搪膠毛絨吊卡」，皆需憑展會手環才可購買。「ANGRY MOLLY SAMPLE #1毛絨公仔」氣嘟嘟的MOLLY呈現反差萌魅力，每人限購1支，每日限量發售50支，售價450元；「THE MONSTERS怪味便利店系列搪膠毛絨吊卡」則以便利商店日常為靈感，搪膠頭結合毛絨身體，圓潤笑臉搭配蓬鬆毛邊，身穿便利商店制服、牛仔褲與帽款等配件，還原便利商店人員模樣，每人限購2支，每支售價980元。

繼「THE MONSTERS怪味便利店系列」推出後掀起熱潮，POP MART此次也帶來此系列的多款台灣首發與展會獨賣新品，讓超萌小怪獸化身各式趣味零食造型。化作夾心三明治的「三明治小包」，外觀小巧可愛兼具實用性，售價620元；放大可愛比例的「三明治靠枕」將立體吐司內層夾入生菜與番茄，為居家空間增添療癒氛圍，售價1,320元；「泡麵公仔收納包」以蘑菇口味及海鮮口味兩款登場，杯麵裡探出頭的LABUBU可愛又搶眼，售價770元；「海鮮丸子串毛絨掛件」將雙色圓滾滾大頭串成一串，重現街頭小吃海鮮丸子串的俏皮意象，售價280元；擁有多色且收納便利的「魚籽福袋收納包盲盒」，Q萌圓臉造型搭配立體耳朵及抽繩設計，現場僅販售一中盒，每人限購一中盒，售價2,220元。

同系列熱賣商品亦同步展出，仿懷舊牛奶紙盒的「斜跨包」延續怪趣與童心風格，方形挺版外型搭配摺疊封口，雙邊的繩索背帶與可愛插畫，充斥古靈精怪能量，出門購物即成為亮眼焦點，售價620元。

深受粉絲喜愛的IP角色CRYBABY也驚喜現身展區，展出充滿夏日氛圍的「CRYBABY VACATION MODE ON系列」多款商品。其中，「搪膠毛絨掛件盲盒」日前線上抽選引發熱烈迴響，此次現場也開放販售，共推出6款角色與1款隱藏款，現場僅販售一中盒，每人限購一中盒，售價3,720元。

「掛件盲盒」以繽紛泳圈搭配多款度假造型，透明環身內藏可愛配色小珠，現場僅販售一中盒，每人限購一中盒，售價1,680元；「吸管杯」則延續系列的假日風格，採透明杯身結合鮮豔紅藍配色，印上CRYBABY經典表情與泳圈圖案，無論在辦公室、通勤或出遊時都能感受滿滿假期氣息，售價620元。

●POP MART參展資訊—TTF台北國際玩具創作大展

展覽日期：11/13（四）至11/16（日）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4A館—POP MART泡泡瑪特