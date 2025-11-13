7-ELEVEN未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學！攜工研院打造獨家AI影像追蹤技術

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN於中央大學進駐「X-STORE 9」與「自動化門市取貨微型倉」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於中央大學進駐「X-STORE 9」與「自動化門市取貨微型倉」。圖／7-ELEVEN提供

為進一步探索未來超商可能，7-ELEVEN自2018年起即開始每年開設一家X-STORE計畫，更抓緊時下年輕Z世代首批數位原住民「I人商機」，將未來超商陸續開進校園商圈，目前已有5家，從中發現去年位移至高雄科大的「X-STORE 3」，已較其他街邊店型的X-STORE來客數多3倍、業績翻倍。

7-ELEVEN持續嘗試各種科技實驗，至今已成功將X-STORE系列實驗場域中的智能化服務擴散到全台超過2,000個門市據點，累計吸引超過4,000萬人次體驗。繼世新大學「X-STORE 6」、海洋大學「X-STORE 8」，今年再於中央大學進駐「X-STORE 9」，不僅導入AI影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」，並設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」（以下簡稱微型倉），期望讓更多年輕學子體驗未來零售購物樂趣。

「X-STORE 9」是第3間實現「拿了就走」購物體驗未來超商，採用工業技術研究院研發複合式AI影像追蹤辨識技術，結合多維度AI影像分析與人型骨架辨識，透過逾140支功能複合型攝影機以及光學雷達（LiDAR），可即時掌握入店者移動軌跡與商品取放深度動作，搭配手機自助結帳，讓消費者離店時即自動完成結帳，全程無須掃條碼與排隊，最快30秒就能完成體驗未來零售樂趣。

相較「X-STORE 8」使用的AIoT與影像辨識技術，「X-STORE 9」全面改以純影像辨識AI技術為核心，無需在一般貨架內安裝重量感測器或攝影鏡頭，大幅降低建置與維護成本，具備未來大範圍複製性，同時讓販售商品項目突破過往限制，首次支援吊掛式陳列，包含冷藏即食雞胸肉、御料小館系列與一般文具、隨手包零食等，全門市多達6,000種商品皆透過AI智能監控配合自助結帳，為未來超商系列中商品最豐富多元，等同於一般7-ELEVEN門市。

不僅如此，「X-STORE 9」更結合全台首座「微型倉」，在經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」支持輔導下，由工研院整合串聯商流、資流、物流、金流端到端流程，與合作夥伴立保科技、騰鴻系統與漢錸科技進行硬體建置、介面設計與系統串接，並導入人工智慧（AI）與物聯網（IoT）演算法技術，運用工研院開發「微型倉智慧調度系統」，倉內儲格採彈性設計，控制系統會依據包裹高度自動調整存放空間，主打「小坪數、大容積」包裹寄存管理，可在有限空間內高效收納上百件包裹。

「微型倉」亦透過多任務雙軸移動機械臂處理技術，以多負載高速取放路徑演算法自動完成包裹入庫與出庫管理，可同時處理2件取／放任務（平均20秒／件），由自動化代替人工作業，門市夥伴僅需將包裹投入機台，而消費者取貨只需報到繳費機輸入取件資訊，支付完畢，包裹就會自動送到取物口，全程零接觸、不必排隊等店員，平均2〜4分鐘就能完成取件流程。

經過測試，「微型倉」透過高效能儲位模組化與最佳空間配置演算法等優勢，較傳統包裹取貨流程縮短逾5成，門市包裹入店整理作業時間可節省超過3成，包裹退貨處理效率亦提升超過一半，相較其他無人取貨店，「微型倉」打破傳統取件高度限制，納入天花板空間規劃儲物，效益更高出3到4倍，不僅有效提升服務效率，更打造智慧零售全新體驗，充分展現AI智慧零售新價值。

7-ELEVEN領先零售業界、自2018年嘗試各種場域進行科技實驗，已於北、中、南各地陸續實驗發展，甚至將部分智能科技應用複製於全台各地，如辦公商圈引進手機自助結帳、應用AI銷售預測系統協助門市數位化營運、智FUN機深入購物不便場域等，其中「X-STORE 7」首次與工研院開始合作「拿了就走智慧商店技術」，加上海大校園「X-STORE 8」，累積已有超過30萬人次體驗拿了就走。

7-ELEVEN「X-STORE 9」設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」導入AI影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」導入AI影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」消費者取貨只需報到繳費機輸入取件資訊，支付完畢，包裹就會自動送到取物口。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」消費者取貨只需報到繳費機輸入取件資訊，支付完畢，包裹就會自動送到取物口。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」由自動化代替人工作業，門市夥伴僅需將包裹投入機台。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」由自動化代替人工作業，門市夥伴僅需將包裹投入機台。圖／7-ELEVEN提供
「微型倉」透過高效能儲位模組化與最佳空間配置演算法等優勢，較傳統包裹取貨流程縮短逾5成。圖／7-ELEVEN提供
「微型倉」透過高效能儲位模組化與最佳空間配置演算法等優勢，較傳統包裹取貨流程縮短逾5成。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先零售業界、自2018年嘗試各種場域進行科技實驗，已於北、中、南各地陸續實驗發展。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先零售業界、自2018年嘗試各種場域進行科技實驗，已於北、中、南各地陸續實驗發展。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」全面改以純影像辨識AI技術為核心。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」全面改以純影像辨識AI技術為核心。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」透過逾140支功能複合型攝影機以及光學雷達(LiDAR)，可即時掌握入店者移動軌跡與商品取放深度動作。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」透過逾140支功能複合型攝影機以及光學雷達(LiDAR)，可即時掌握入店者移動軌跡與商品取放深度動作。圖／7-ELEVEN提供
「X-STORE 9」為7-ELEVEN未來超商系列中商品最豐富多元。圖／7-ELEVEN提供
「X-STORE 9」為7-ELEVEN未來超商系列中商品最豐富多元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」是第三間實現「拿了就走」購物體驗未來超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」是第三間實現「拿了就走」購物體驗未來超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」，全程零接觸、不必排隊等店員，平均2〜4分鐘就能完成取件流程。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」，全程零接觸、不必排隊等店員，平均2〜4分鐘就能完成取件流程。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」販售商品項目突破過往限制，首次支援吊掛式陳列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 9」販售商品項目突破過往限制，首次支援吊掛式陳列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN未來超商成功搶佔年輕Z世代心佔率、布局「I人商機」有成。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN未來超商成功搶佔年輕Z世代心佔率、布局「I人商機」有成。圖／7-ELEVEN提供

