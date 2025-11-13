哆啦A夢巡迴特展高雄站可愛開展 百座立體雕塑聚集科工館
哆啦A夢旋風席捲高雄！聯合數位文創主辦「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站」14日起於國立科學工藝博物館2F特展廳開展，千坪場域呈現巨幅漫畫場景和百座哆啦Ａ夢立體雕塑，1比1復刻創作者藤子‧F‧不二雄工作室實景，微型劇院放映獨家原創短篇動畫「胖虎世界巡迴演唱會」，民眾直呼可愛指數超高，展覽至明年2月22日。
聯合數位文創董事長李彥甫表示，此次展覽是台灣區最終站，運用科工館2F特展廳挑高７米、近千坪空間呈現經典漫畫章節、大長篇作品場景，「絕對是大人小孩都能沉浸其中的夢想世界！」高雄站也融入在地特色，展示哆啦A夢手捧珍珠奶茶的造型雕塑，且民眾憑有價票入場，即可獲得隨機哆啦A夢造型徽章。
協辦單位、創意品牌AllRightsReserved代表提到，「100%微型劇院」展區將獨家放映由日本Shin-Ei Animation團隊專為本次展覽製作的原創短篇動畫「胖虎世界巡迴演唱會」，另外復刻還原藤子‧F‧不二雄工作室實景，桌上擺放鋼筆、原稿紙、墨水、羽毛刷等繪圖工具複製品，讓大眾一窺全球知名漫畫家創作日常。
此外，展區以45本漫畫單行本為靈感打造「漫畫單行本展區」，挑選5幕經典漫畫場景，透過放大比例與立體化設計，讓觀展觀眾彷彿在現場被照射「縮小燈」；「黑白作品展區」則展出17幅藤子‧F‧不二雄的黑白漫畫復刻原畫，讓民眾感受不同年代的畫風演變和哆啦A夢多樣藝術風格。
主辦方也在票亭入口製作「100%哆啦A夢造型樂園」，集結電影13款造型和動畫23種哆啦A夢雕塑，例如「貍貓裝」、「間諜遊戲組合」等，另有近百座哆啦A夢立體雕塑散佈在展場。周邊商店推出高雄站獨家商品如燈箱畫、紀念印章、收藏卡，引進香港、台北站人氣周邊商品。展覽至明年2月22日，每日9點至17點，春節延長至18點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言