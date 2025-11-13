100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站 明起科工館開展

「哆啦A夢旋風」席捲高雄！由聯合數位文創主辦，並由創意品牌AllRightsReserved在FujikoPro協力下創作的《100%哆啦A夢&；FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，本展為台灣區最終站，展覽占地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，包括秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典的巨幅漫畫場景，以及近百座哆啦A夢立體雕塑全員到齊，可愛指數100%，粉絲們即將被哆啦A夢療癒一整個冬天！

聯合數位文創董事長李彥甫表示，此次展覽是台灣區最終站，特別將科工館2F特展廳全部包下，運用挑高７米、近千坪的空間呈現經典漫畫章節、大長篇作品的場景，絕對是個大人小孩都能沉浸其中的夢想世界」。

主辦單位表示，這次高雄站特別融入了在地特色，例如哆啦A夢手捧珍珠奶茶的可愛造型，另外現場還將完整呈現傳奇漫畫家的創作空間—「藤子・F不二雄老師工作桌」，展區以1：1比例復刻老師的工作室實景。展區近百座哆啦A夢立體雕塑散布在展場各個角落，每一隻都可愛度爆表、療癒滿分。