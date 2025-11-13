快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站 明起科工館開展

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影

哆啦A夢旋風」席捲高雄！由聯合數位文創主辦，並由創意品牌AllRightsReserved在FujikoPro協力下創作的《100%哆啦A夢&；FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，本展為台灣區最終站，展覽占地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，包括秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典的巨幅漫畫場景，以及近百座哆啦A夢立體雕塑全員到齊，可愛指數100%，粉絲們即將被哆啦A夢療癒一整個冬天！

聯合數位文創董事長李彥甫表示，此次展覽是台灣區最終站，特別將科工館2F特展廳全部包下，運用挑高７米、近千坪的空間呈現經典漫畫章節、大長篇作品的場景，絕對是個大人小孩都能沉浸其中的夢想世界」。

主辦單位表示，這次高雄站特別融入了在地特色，例如哆啦A夢手捧珍珠奶茶的可愛造型，另外現場還將完整呈現傳奇漫畫家的創作空間—「藤子・F不二雄老師工作桌」，展區以1：1比例復刻老師的工作室實景。展區近百座哆啦A夢立體雕塑散布在展場各個角落，每一隻都可愛度爆表、療癒滿分。

期間限定的哆啦A夢商店也有高雄站獨家商品燈箱畫、紀念印章、隨機收藏卡等，只要在展覽現場拍照打卡並上傳至個人社群平台，即可兌換「展覽限定小卡」乙張，要讓所有哆啦A夢的粉絲們滿載而歸。

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，明天起將在高雄國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，要讓哆啦A夢迷拍不停。記者劉學聖／攝影

哆啦A夢 珍珠奶茶 漫畫家
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北耶誕城明開城！LINE FRIENDS打造馬戲嘉年華

新北歡樂耶誕城14日開幕 首推馬戲嘉年華主秀

「2025士林官邸菊展」月底登場！漫遊花海，還有15個展區免費看與香氛體驗

消失8年強勢回歸?梅根殺回好萊塢「演自己」皇室媳婦變身女星引爆網友炸鍋：又要炒作？

相關新聞

限時快搶！六福村「4人年票1萬元」、曾沛慈陪跨年

政府普發萬元入手，六福村主題樂園宣布自11月15日至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年...

萬元有找！「三星Galaxy Tab A11+」平板11吋螢幕　盡享行動娛樂與AI智慧體驗

兼具大螢幕與便攜性等特色的平板，已成為消費者日常休閒消遣的好夥伴。三星以多元平板陣容，滿足各族群需求，其中Galaxy ...

POP MART再登TTF玩具展！「ANGRY MOLLY、THE MONSTERS怪味便利店」台灣首賣限定款登場

年度最受矚目的玩具盛會「TTF台北國際玩具創作大展」今天（11月13日）於華山文創園區盛大登場，今年展覽規模再升級，首次...

7-ELEVEN未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學！攜工研院打造獨家AI影像追蹤技術

為進一步探索未來超商可能，7-ELEVEN自2018年起即開始每年開設一家X-STORE計畫，更抓緊時下年輕Z世代首批數...

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站 明起科工館開展

「哆啦A夢旋風」席捲高雄！由聯合數位文創主辦，並由創意品牌AllRightsReserved在FujikoPro協力下創...

哆啦A夢巡迴特展高雄站可愛開展 百座立體雕塑聚集科工館

哆啦A夢旋風席捲高雄！聯合數位文創主辦「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站」14日起於國立科學工藝博物館2F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。