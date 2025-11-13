聽新聞
敬紐約塗鴉藝術 Harry Winston Graffiti珠寶閃耀還原街頭活力
每一座城市都有規矩與脫離常軌的一面，而那些在筆直建築輪廓外隱藏在街頭深處的創意，正是城市生生不息的能量來源。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以紐約這座大城市的塗鴉為靈感推薦了New York系列Graffiti珠寶與第五大道Avenue系列腕表，結合彩色寶石與視覺性元素，將大都會的不羈與有機、閃耀捕捉。
從Jean-Michel Basquiat、Keith Haring到人稱KAWS的Brian Donnelly，佔地1,213平方公里的紐約是商業、金融、生活、藝術與娛樂的超級城市，更「孕育」出前述影響跨世代深遠的塗鴉藝術家。塗鴉的前身是為了對抗體制、抒發不公，也因為塗鴉讓人們看到多元意見與新世代的視野，自由、無拘無束。
立基於紐約第五大道的Harry Winston向來有鑽石之王，而New York系列Graffiti珠寶與腕表正嘗試以鮮豔色彩與寶石致敬塗鴉藝術。「第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕表」則將第五大道的修長轉化為21.4x36.1毫米的長方行表殼，面盤中鑲嵌的鑽石、藍色與粉色藍寶石，一如紐約大都會燈光街景的五光十色，也致敬1920年代的裝飾藝術風格。
New York系列Graffiti珠寶胸針、耳環、項鍊則從塗鴉藝術得到靈感，將品牌首字母的H與W改造為塗鴉風格字體，鉑金的本體上個別鑲嵌了鑽石、粉色藍寶石、藍寶石或帕拉伊巴碧璽，透過色彩的比對或深淺明亮變化，像城市街道中的創意圖像，以寶石召喚出歡快活力、隨身閃耀。
