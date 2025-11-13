噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌 昇恆昌限定上市

隨著國際旅遊市場成長，旅客消費動能持續提升，台灣免稅市場表現亮眼，已成為國際品牌布局的重要戰略舞台。噶瑪蘭威士忌洞察此趨勢，除於2024年在免稅通路擴大設櫃，噶瑪蘭與昇恆昌更秉持共同推廣台灣威士忌工藝的理念，推出首發力作「噶瑪蘭台灣之韻系列『海洋』單一麥芽威士忌」，即日起於全台昇恆昌機場免稅店與內湖旗艦店限定販售。

新酒款以太平洋為靈感，致敬台灣作為海洋島國的文化底蘊之美。酒精濃度43%，容量700毫升，建議售價3,850元。「噶瑪蘭台灣之韻系列『海洋』單一麥芽威士忌」以Fino雪莉桶熟成，勾勒出台灣獨有的熱帶風味。酒體融合熱帶水果的明亮香氣，以及雪莉桶特有的堅果、乾果層次，展現出奶油太妃糖與乳脂軟糖的滑順甜香，伴隨絲滑牛奶巧克力蘊含其中，尾韻中則帶有海洋細緻的鹹味平衡。

在瓶身設計方面，則以台灣傳統客家藍染工藝為靈感，藍染的深淺變化，如同酒液在桶中的呼吸，透過層疊色彩與流動線條描繪浪潮意象，象徵海洋的節奏與生命律動，展現噶瑪蘭威士忌在風土、匠心與藝術間的優雅平衡。