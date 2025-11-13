綠星美食在家做！佳格Ｘ小小樹食推出「代謝友善餐」

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
佳格與小小樹食行政主廚徐兆麟（Tim）合作設計「居家好代謝食譜」。圖/佳格提供
在家也能做出米其林綠星餐廳的美味料理！佳格攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」推出代謝友善餐飲，除可在限期內於店內品嘗，也公開料理食譜，在家就能動手做。

此次聯名，以小小樹食兩大人氣餐點「絲綢起司墨式蕃茄燉飯」、「糖醋脆雞佛陀碗」為主，並同步推出全新甜點「焦糖可可穀脆塔」、「烤穀麥-水果口味」，以及兩款飲品「藍莓可可燕麥優格飲」與「毛豆堅果燕麥奶昔」。11月12日至12月31日期間限定，可在小小樹食大安店、敦南店、忠泰店及微風南山店選用。

此外，佳格也與小小樹食行政主廚徐兆麟（Tim）合作設計「居家好代謝食譜」，在家就能使用佳格代謝友善產品，輕鬆實踐代謝友善飲食哲學。

佳格與徐兆麟以「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」為4大原則，設計的4道「居家好代謝食譜」，分別有「好醣」食譜—蘆筍燕麥舞菇起司燉飯，以桂格原片原味大燕麥片取代部分米飯，增添纖維及燕麥香氣，升級整體口感層次，並以得意的一天極選酪梨油拌炒佐料，吃燉飯也能攝取好醣、好油、高纖。

另有「好油」食譜—莓果芝麻葉布拉塔起司＆美顏膠原莓果沙拉醬，用得意的一天純橄欖油拌淋，襯托芝麻葉的香氣與莓果的酸甜滋味，清爽低負擔補充日常好油。

「高纖」食譜—纖蔬花米蘇格蘭蛋＆燕麥飲味噌胡麻醬，則是將煮熟的「桂格免浸泡7+纖蔬花米穀飯」包裹蛋白質豐富的醣心蛋，並使用得意的一天日本玄米油塗刷放入烤箱，出爐後以加入桂格特濃杏仁果燕麥飲調製的胡麻醬提味，創意十足又具高飽足感的好醣、好油與高纖。最後是「優質蛋白質」食譜—超能蛋白莓果優格碗與可可杏仁醬，一碗全面攝入好醣、好油、高纖、優質蛋白質等好代謝營養。

佳格 X 小小樹食「居家好代謝食譜」連結：https://www.sfworldwide.com/recipes

佳格 X 小小樹食 「好代謝經典餐」

聯名期間：2025/11/12（三）至2025/12/31（三）

聯名品項：

絲綢起司墨式蕃茄燉飯（420元）

糖醋脆雞佛陀碗（420元）

焦糖可可穀脆塔（220元）

烤穀麥-水果口味（380元）

藍莓可可燕麥優格飲（220元）

毛豆堅果燕麥奶昔（220元）

活動期間，凡點選主餐即可獲得桂格免浸泡7+纖蔬花米穀飯派樣包，數量有限，送完為止。

焦糖可可穀脆塔。圖/佳格提供
佳格 X 小小樹食聯名「好代謝經典餐」。圖/佳格提供
毛豆堅果燕麥奶昔。圖/佳格提供
綠星美食也可以在家動手做。圖/佳格提供
食譜 好油 可可
×

