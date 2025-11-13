高雄洲際酒店歡慶四週年 推出「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」

「全民普發一萬」怎麼花最值得？高雄洲際酒店於四週年慶期間推出限定超值餐食禮券，以翻倍回饋打造最具價值的奢華饗宴！

高雄洲際酒店指出，自2021年11月開幕以來，高雄洲際酒店始終秉持國際奢華品牌一貫的待客之道與細緻服務，致力成為南台灣城市奢旅典範。今年酒店正式邁入開幕第四年，特別以「答謝、感恩」為主軸，推出雙重驚喜回饋。

重點登場的「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」以實際超值回饋賓客長久以來的支持與厚愛，限時四天快閃販售，邀請大家在「普發一萬」的時刻，加倍奢享極致美味體驗！

為歡慶開幕四週年，高雄洲際酒店重磅推出限時特賣禮券「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」。凡以售價4,444 元超值價格購入票券，即可獲得雙倍額度8,888 元餐食消費金，可於 2026年1月2日至6月30日平日午晚餐期間，於館內四間餐廳使用：SEEDS大地、HAWKER好客、湛露、WA-RA（Kappo割烹菜單不適用）。

獨家週年餐食禮券僅限 11月20日至11月23日 於官方線上商城獨家販售，四天快閃、數量有限，售完即止。用一半的價格享雙倍的美味與感動，是來自高雄洲際的回饋，更是一場感恩的奢華饗宴。在全民「普發一萬」的時刻，高雄洲際以洲際級奢華，為賓客打造最值得的犒賞選擇。