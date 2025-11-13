賈柯梅蒂最重要雕塑作品首度公開露面 富邦美術館即日起開放早鳥預售

中西藝術巨擘真跡齊聚！富邦美術館將於12月24日推出兩檔重磅大展—「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」(Into Eternity: Giacometti, Miró, Calder) 與「富邦典藏展」(Fubon Collection)。「步入永恆」展將有享譽國際、曾刷新「雕塑史上最高拍賣價」的雕塑大勢登場，也將首度為台灣觀眾集結現代雕塑史上的三位關鍵人物：阿爾貝托．賈科梅蒂(Alberto Giacometti)、胡安．米羅 (Joan Miró)、亞歷山大．考爾德 (Alexander Calder)；「富邦典藏展」則精選常玉極少公開亮相的「粉紅時期」作品，把握難得機會一窺現代藝術精華！

「步入永恆」展即日起線上預售票搶先開賣、11/20起將同步啟動現場早鳥販售，「步入永恆」展單人預售優惠價400元（原價500元），另推出預售限定的賈柯梅蒂雙人套票禮品組：「陶瓷杯墊組」850元、「托特包組」999元；「富邦典藏展」紀念收藏全票同步熱賣中！預售購票請洽富邦美術館官網。

「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展由富邦美術館與法國瑪格基金會（Fondation Maeght）攜手打造，聚焦三位藝術家於戰後時期的創作，透過近50件瑪格基金會的重要典藏，呈現藝術家們以抽象與現代主義為基礎，所開拓嶄新的雕塑造型風格。

賈科梅蒂極富存在主義色彩的纖長雕塑，其難得一見、近3米高的大型創作《站立的女人 II》（Femme debout II），和曾刷新「雕塑史上最高拍賣價」的《行走的人 I》（Homme qui marche I），皆將遠從南法運抵富邦美術館，在台灣展出。除具有革新意義的代表性雕塑外，展覽也將曝光米羅從未在台露面的巨幅掛毯，以及出自米羅與考爾德的珍稀版畫，完整勾勒瑪格基金會收藏中跨越雕塑、版畫與工藝的多重風貌。

不可錯過的年終鉅獻！富邦美術館精選珍稀的20至21世紀現當代藝術作品，擴大規模打造「富邦典藏展」，即日起率先開放「富邦典藏展」其中一展廳（星光展廳），聚焦常玉最為獨特的「粉紅時期」，集中公開1929至1930年代鮮少露面的逾10件早期油畫作。不僅有大眾熟悉的《白蓮》（White Lotus）及《一帆風順》（Bon Voyage），亦特別呈現常玉極具個人風格的花卉靜物、裸女與動物系列，帶領觀眾徜徉於其融合東方詩意與西方繪畫語彙的藝術世界。

為提供舒適的觀展空間，「富邦典藏展」採線上預約制、現場購票，並同步推出以《嬉戲的雙馬》（Two Horses Playing）為靈感設計的紀念收藏全票，單人全票500元，凡於12/24前先行入館（星光展廳）欣賞常玉作品之民眾，皆可憑票根於正式展期再度入場（限日光展廳），即日起開放入館欣賞！

展覽資訊

展覽一、「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」

展覽時間：2025/12/24-2026/4/20 （週二休館）。

展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）。

展覽地點：富邦美術館 1F水景展廳（台北市信義區松高路79號）。

票價：

單人預售票400元，販售至2025/12/23。

※即日起線上預售票搶先開賣、11/20起同步啟動現場早鳥販售

※展期間全票原價500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。

預售雙人套票禮品組（共2 款，限量銷售），富邦美術館官網限定販售至2025/12/23。

「陶瓷杯墊組」850元，含2張展覽票及1件賈科梅蒂藝術杯墊。

「托特包組」999元，含2張展覽票及1件賈科梅蒂藝術托特包。

購票請洽：富邦美術館 官網

展覽二、「富邦典藏展」

展覽時間：2025/12/24起 （週二休館）。

展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）。

展覽地點：富邦美術館3F星光展廳、日光展廳（台北市信義區松高路79號）。

※即日起提前開放星光展廳，凡於12月24日前先行入館（星光展廳）欣賞常玉作品之民眾，皆可憑票根於正式展期再度入場（限日光展廳）。

票價：

單人紀念全票500元。

※展期間全票原價500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。

購票請洽：富邦美術館 現場

預約觀展連結（此展採線上預約入場）。