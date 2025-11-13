快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

「DQ冰淇淋」菜單曝光！開心果暴風雪、5層疊疊樂甜筒必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
DQ菜單。記者陳睿中/攝影
全球超過7,700間分店的美式冰淇淋「DQ（Dairy Queen）」將於11月18日正式進駐台北101美食街。除了招牌「倒杯不灑」的「暴風雪系列」之外，還有濃郁奶昔、疊疊樂甜筒等特色甜品，以及針對聖誕節推出的聖誕冰淇淋蛋糕登場。DQ並預告，開幕當日還將推出神秘優惠好康。

重返台灣市場的DQ，以「倒杯不灑」的冰淇淋質地著稱，標榜透過獨家配方奶漿，以及40%空氣比例，創造出綿密輕盈的質地，就算整杯倒拿，冰淇淋也不會灑出來。將冰淇淋結合配料攪拌而成的「暴風雪系列」，共有Oreo、薄荷巧克力、抹茶、杏仁、水果、巧克力、萊姆葡萄、麻糬，以及開心果等9種口味。其中高人氣的「開心果」口味，更能夠品嚐到真實開心果粒，帶來豐富的堅果香氣。暴風雪系列每杯135～190元；開心果暴風雪則為155～210元。

DQ另一特色，就是提供「現點現做裱花冰淇淋蛋糕」，共有開心果、Oreo派對、繽紛果樂園等10種不同口味，提供4、6、8吋等不同大小，並由專業裱花師於現場手工裝飾裱花，每個售價990～1,880元，部分品項還可客製化。此外，現場也供應「2.5吋獨享冰淇淋蛋糕」，共有一顆茄子、餅乾小怪獸、豬光寶氣等10種口味，造型可愛討喜，適合輕鬆享用，每顆250～320元。

隨著聖誕節檔期到來，DQ本次也推出2款應景的造型冰淇淋蛋糕，包括有6吋的「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」，以及2.5吋的「小樹雪人獨享冰淇淋蛋糕」。另外DQ也打造層層堆疊的「疊疊樂甜筒」，造型復古圓潤，每支139元。針對不同的冰淇淋愛好者，亦有脆片熔岩火山霜淇淋、蘭姆甜筒嘉年華、雙頭怪脆餅甜筒、黑巧克力脆皮甜筒等不同選擇。

DQ菜單。記者陳睿中/攝影
疊疊樂甜筒，每支139元。記者陳睿中/攝影
模樣可愛的獨享蛋糕，每個250元起。記者陳睿中/攝影
DQ重返台灣，推出多款明星商品。。記者陳睿中/攝影
DQ「小樹雪人獨享蛋糕」。記者陳睿中/攝影
「開心果暴風雪」與「2.5吋獨享冰淇淋蛋糕」，皆為DQ特色產品。記者陳睿中/攝影
DQ針對聖誕節推出「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」。記者陳睿中/攝影
招牌的「開心果暴風雪」，每杯155元起DQ菜單。記者陳睿中/攝影
現場裱花製作的冰淇淋蛋糕，也是DQ的特色之一。記者陳睿中/攝影
「倒杯不灑」的冰淇淋質地，乃是DQ的招牌特色。。記者陳睿中/攝影
DQ於店內推出黑巧克力脆皮甜筒、疊疊樂甜筒、暴風雪系列。記者陳睿中/攝影
