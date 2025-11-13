「DQ冰淇淋」菜單曝光！開心果暴風雪、5層疊疊樂甜筒必吃

全球超過7,700間分店的美式冰淇淋「DQ（Dairy Queen）」將於11月18日正式進駐台北101美食街。除了招牌「倒杯不灑」的「暴風雪系列」之外，還有濃郁奶昔、疊疊樂甜筒等特色甜品，以及針對聖誕節推出的聖誕冰淇淋蛋糕登場。DQ並預告，開幕當日還將推出神秘優惠好康。

重返台灣市場的DQ，以「倒杯不灑」的冰淇淋質地著稱，標榜透過獨家配方奶漿，以及40%空氣比例，創造出綿密輕盈的質地，就算整杯倒拿，冰淇淋也不會灑出來。將冰淇淋結合配料攪拌而成的「暴風雪系列」，共有Oreo、薄荷巧克力、抹茶、杏仁、水果、巧克力、萊姆葡萄、麻糬，以及開心果等9種口味。其中高人氣的「開心果」口味，更能夠品嚐到真實開心果粒，帶來豐富的堅果香氣。暴風雪系列每杯135～190元；開心果暴風雪則為155～210元。

DQ另一特色，就是提供「現點現做裱花冰淇淋蛋糕」，共有開心果、Oreo派對、繽紛果樂園等10種不同口味，提供4、6、8吋等不同大小，並由專業裱花師於現場手工裝飾裱花，每個售價990～1,880元，部分品項還可客製化。此外，現場也供應「2.5吋獨享冰淇淋蛋糕」，共有一顆茄子、餅乾小怪獸、豬光寶氣等10種口味，造型可愛討喜，適合輕鬆享用，每顆250～320元。