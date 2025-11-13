家樂福火鍋季百款湯底火熱登場 滿額最高折150元 限時再加碼OPENPOINT

連日大雨氣溫驟降，讓「吃火鍋」再次成為全民冬季熱門用餐選擇。根據市場觀察，近年「在家吃鍋」風潮持續升溫，2024年常溫與冷凍火鍋湯底在零售通路熱銷不斷，近半數消費者更將火鍋視為全年日常飲食選項，今年更受到「單人／小家庭」、「自煮便利」與「名店授權商品化」3大趨勢推動，預計在掀起一波吃鍋熱潮。

家樂福看準商機，即日起啟動「火鍋趴」檔期，集結各大名店與品牌，精選超過百款火鍋湯底與湯品，從經典麻辣到創新酸香，滿足饕客多元口味。延續去年「麻辣湯底年」熱潮，強勢主打網路票選人氣冠軍「青花驕火鍋湯底」，新品川味麻辣鴨血鍋以滑嫩鴨血慢滷入味、吸飽湯汁精華，搭配青花驕秘製麻辣湯頭，香氣濃郁卻不燥辣，呈現渾然天成的麻辣風味。為讓嗜辣族整個冬天都能熱辣上桌，家樂福同步引進海底撈、阿進師、寧記、這一鍋、石二鍋、順天本草、媽祖埔麻辣等知名品牌湯底，打造最強辛香系陣容。

除了經典麻辣風味外，今年也有多款新品登場。「食下有約花雕豬軟骨鍋」以嚴選豬軟骨搭配花雕酒香慢燉，香氣濃郁又帶微醺氣息，重現匠心手作的細膩層次；呼應酸菜風潮，冷凍湯底「緊來酸酸菜快樂豬」則以酸菜配上自製辣油，酸辣交織、香氣四溢，讓人一試成主顧。若偏好自行搭配鍋底，則可選擇新上架的「金門圓頭高粱酒糟酸白菜」，嚴選金門契作白菜，富含醇厚香氣與酸脆口感，無論與豚骨、麻辣或清湯底搭配都能提升湯頭層次。

為迎戰冬季買氣，家樂福火鍋趴同步推出多重優惠。即日起至11月25日，購買常溫湯底、湯品、粉絲或米粉系列商品，每滿399元即可現折15元，最高折抵150元。會員還可加價購葡萄王康普茶4入組，只要70元即可帶回市價140元的商品；同時購買桂冠系列商品每滿299元再折30元，最高可折60元。