全韓56個據點都能用！韓國樂天百貨啟用LINE Pay支付 最高享40%回饋

韓國賞楓、滑雪旺季即將登場，INE Pay宣布攜手韓國最大零售通路樂天百貨，即日起於韓國境內樂天百貨分店、樂天折扣購物中心（LOTTE OUTLETS）、及樂天購物中心（LOTTE Mall）等56個據點陸續開通LINE Pay支付服務，遍及首爾、釜山、大邱、仁川等台灣旅客最常造訪的城市與景點。LINE Pay用戶使用跨境支付可享最高LINE POINTS 30%回饋，消費滿額還能再獲樂天百貨獨家提供LINE Pay用戶的樂天禮券，合計最高可享40%優惠，讓旅韓購物更輕鬆便利。

從11月起，LINE Pay於樂天集團旗下31家百貨分店、17座折扣購物中心與8座購物中心（含樂天世界購物中心）全面支援LINE Pay支付，成為首家進駐韓國最大百貨體系的台灣行動支付品牌。

為慶祝啟用，即日起至2026年1月底，用戶於樂天百貨、樂天折扣購物中心及樂天購物中心使用LINE Pay支付，可享LINE POINTS 10%基礎回饋，綁定指定信用卡再享20%加碼。單筆滿韓幣20萬元（約台幣4,300元）或40萬元（約台幣8,600元），還能分別獲贈韓幣2萬或4萬元樂天商品禮券。用戶可於樂天百貨、樂天折扣購物中心、樂天超市等全韓超過2,000個據點使用，等同最高回饋達40%。