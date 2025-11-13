觀旅局拓展台中機場國際航線 明年預計新增定期和包機航線

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市觀旅局日前與台中國際機場及南投縣觀光處接待日本高松機場代表，與多位日本媒體與網紅到訪中台灣。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀光旅遊局拓展台中機場的國際航線版圖，目前已營運及規劃中的航線共27條，包含17條定期航線及10條不定期包機，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門旅遊國家與地區。明年預計新增定期航線「台中─宮古島下地島」及包機航線「台中─清邁」與「台中─大叻」。

台中市觀旅局長陳美秀表示，為穩定並拓展國際旅客市場，市府深化與日本及韓國的交流合作。今年下半年與台灣虎航合作邀請7位韓國網紅親身走訪台中，也與台中國際機場及南投縣觀光處接待日本高松機場代表取締役社長小幡義樹、香川縣理事兼次長横關則夫，及多位日本媒體與網紅到訪中台灣。

觀旅局表示，台中氣候宜人，冬季更是日本及韓國旅客造訪的最佳時節，例如台中新社擁抱山林與花海的自然美景，四季皆有不同風情，擁有豐沛的觀光資源與特色農產，更結合藝術、人文與慢活體驗，散發著悠然自適的生活步調，目前正舉辦的「台中國際花毯節」，今年以卡通頻道飛天小女警為主題，結合花卉藝術與動畫創意，並結合在地農業觀光、農特產品展售與博覽活動。

台中市觀旅局日前與台中國際機場及南投縣觀光處接待日本高松機場代表，與多位日本媒體與網紅到訪中台灣。圖／台中市觀旅局提供
日本 航線
