普發現金揪團遊府城 台南晶英連泊三晚萬元有找

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
台南晶英推出「晶喜發發發」住房專案，連住三晚僅需9,999元。照片／業者提供
台南晶英推出「晶喜發發發」住房專案，連住三晚僅需9,999元。照片／業者提供

迎接普發萬元現金入袋，正值雙11購物節與百貨週年慶的熱潮，台南晶英順勢加碼住房與餐飲等值優惠搶攻消費商機，其中「晶喜發發發」住房專案連住三晚僅需9,999元，加1元再享單日雙人自助式早餐，即日起更延長優惠至2026年1月22日止，平日週日至週四住房皆可適用。

台南晶英超值「晶喜發發發」住房專案，雙人成行不含早餐9,999元（含服務費），即可於平日週日至週四入住12坪海東客房三晚，11 歲以下兒童還可免費入住，全家出遊超划算。

為滿足不同旅客的彈性需求，亦同步推出「三天二夜」搭贈效期至2026年6月30日住宿贈品券乙張，除了讓旅程規劃更具彈性，也能作為親友贈禮共享出遊喜悅。專案期間旅客皆可擇一日以1元銅板價加購自助式豐美早餐，愜意吃遍府城美食，享受慵懶假期，把握普發福利機會，以萬元輕鬆入住南台灣最具文風的旅店。

另外， ROBIN’S牛排館營運11年來首次突破傳統主餐框架，全面改採肉品「現切秤重」服務，讓饕客可依個人食量與喜好自由選擇份量，單份最低100公克，以每公克3元起即可享用USDA Prime等級以上的頂級肉排，經炭火高溫鎖住肉汁，完美呈現醇厚原味。

早餐
×

